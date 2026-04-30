Afrique: Emballage - Le design artisanal au service de l'or vert tunisien

Le Palais des Congrès de Tunis accueillera, le 5 mai 2026, des rencontres B2B dédiées au conditionnement de l'huile d'olive tunisienne à travers l'artisanat et le design. L'événement vise à renforcer les partenariats entre producteurs, exportateurs, designers et artisans, particulièrement dans le secteur de la céramique.

Ces rencontres ont pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et de promouvoir des solutions d'emballage innovantes. En faisant du design et de l'artisanat des leviers stratégiques, l'initiative cherche à accroître la visibilité et la compétitivité de l'huile d'olive tunisienne conditionnée sur le marché mondial.

Cette manifestation est organisée à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en partenariat avec l'Office National de l'Artisanat, le Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), le CEPEX et l'Alliance Tunisienne des Designers. Elle s'inscrit dans le cadre du projet « Tunisie Créative », soutenu par l'Union européenne et l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement, au sein du programme « Tunisie Destination ».

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Le programme de l'événement prévoit une exposition exclusive de plus de 30 bouteilles en céramique alliant modernité et savoir-faire traditionnel. Des rencontres directes avec des partenaires potentiels permettront de créer des opportunités concrètes et de proposer des solutions innovantes pour monter en gamme et cibler les marchés de luxe.

Selon les chiffres de l'Union européenne, environ 88,4 % de l'huile d'olive tunisienne est encore exportée en vrac, tandis que seulement 11,6 % est conditionnée et commercialisée depuis la Tunisie. Ces statistiques soulignent un potentiel immense pour la création de valeur ajoutée locale, une meilleure maîtrise de l'image de marque nationale et un accès facilité aux marchés à forte rentabilité.