Angola: L'État angolais perçoit 9,36 milliards de kwanzas de recettes pour le budget 2026

Luanda — L'État angolais a perçu, au cours du premier trimestre de cette année, des recettes estimées à 9,36 milliards de kwanzas pour le budget 2026, enregistrant un excédent d'environ 243,91 milliards de kwanzas.

Ces informations figurent dans le Rapport d'exécution du budget de l'État pour le premier trimestre de cette année, analysé ce mercredi lors de la 4ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, João Lourenço.

Selon ce document, au cours de la période analysée, les dépenses se sont élevées à 9,12 milliards de kwanzas sur le total des recettes perçues.

Il souligne également qu'au cours des trois derniers mois, les dépenses financières ont enregistré un taux d'exécution de 32 % par rapport au budget approuvé et une participation de 54 %, ce qui en fait le secteur ayant enregistré le taux d'exécution le plus élevé.

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Au cours de la même période, le secteur social a réalisé 21 % du montant total autorisé, soit 20 % des dépenses totales. Il s'agit du deuxième secteur en termes de dépenses exécutées, incluant celles relatives à l'éducation, la santé, la protection sociale, le logement et les services communautaires, la culture et les activités religieuses, ainsi que la protection de l'environnement.

Le secteur de la défense et de la sécurité arrive en troisième position, avec 11 % des dépenses totales et un taux d'exécution d'environ 39 % du budget annuel.

Le rapport d'exécution du Programme d'investissement public pour l'année 2025 présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets prioritaires, recense les principales contraintes rencontrées et propose des solutions visant à garantir la continuité et l'efficacité des investissements publics.

Concernant le nombre de projets, le Programme d'investissement public (PIP) 2025 s'est clôturé avec 3 673 projets enregistrés, dont 1 025 relevant des administrations centrales et 2 648 des administrations locales, soit une augmentation de 193 projets par rapport à l'année précédente.

Le rapport du PIP 2025 révèle que l'année s'est terminée avec un budget exécuté de 6 823,32 millions de kwanzas, pour des dépenses réglées s'élevant à 6,2 milliards de kwanzas, soit un taux d'exécution de 91 %.

Cette tendance à la concentration des projets entre les mains des administrations locales résulte du processus de décentralisation et de déconcentration administrative.

Parmi les principaux résultats obtenus, on peut citer : la construction, la rénovation et l'achèvement d'écoles ; la construction et la modernisation d'hôpitaux, de centres de santé et de dispensaires ; la réhabilitation de routes ; ainsi que la mise en oeuvre de barrages et de systèmes de production d'énergie, contribuant à la sécurité énergétique et à l'approvisionnement en eau.

Outre l'examen du Rapport sur l'exécution du budget général de l'État pour le premier trimestre 2026, document présentant un aperçu de l'exécution budgétaire, financière et patrimoniale durant la période concernée, le Conseil des ministres a également analysé, en vue de sa soumission à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'identification civile et pénale. Ce texte vise à établir le cadre juridique de la collecte, du traitement et de la gestion des données relatives à la carte d'identité et au casier judiciaire.

Cette loi a pour objectif de simplifier les actes et les procédures grâce à l'introduction de solutions technologiques garantissant une plus grande efficacité, une sécurité renforcée et une meilleure sécurité juridique dans la délivrance de ces documents et dans la lutte contre l'utilisation abusive des données personnelles.

Parmi les différents points à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a examiné le projet de décret présidentiel portant approbation du règlement relatif au Prix national du sport. Ce document définit l'organisation, les compétences, les critères et les procédures inhérents à l'attribution de ce prix, renforçant ainsi la crédibilité, l'impartialité et l'efficacité du processus de reconnaissance de l'excellence sportive nationale.

Il a également analysé le projet de décret présidentiel portant approbation du règlement relatif à la redevance pour les services publics de nettoyage et d'assainissement. Ce décret vise à réglementer les modalités d'application de la redevance pour les services publics de nettoyage et d'assainissement, perçue en contrepartie de la fourniture de services de collecte, de transport, de traitement et d'élimination des déchets urbains.

Le projet de décret présidentiel approuvant l'octroi de la concession et la signature du contrat de partage de production pour le bloc pétrolier « KON 4 », situé à terre dans le bassin de Kwanza, a également été examiné. L'accent a été mis sur les activités de recherche, d'exploration et de production d'hydrocarbures, une initiative du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

Ce document octroie au concessionnaire national les droits miniers de prospection, de recherche, de développement et de production d'hydrocarbures liquides et gazeux, et fixe la prime de production, la prime d'investissement et la taxe sur la production pétrolière applicables à la concession.

Dans le cadre de la coopération internationale, le Conseil des ministres a également examiné le projet de résolution approuvant l'échange de notes relatif à l'accord de donation signé entre l'Angola et le Japon, dans le cadre du projet de développement du réseau de transmission de télévision numérique terrestre (JICA).

L'ordre du jour comprenait également l'examen du projet de résolution approuvant l'échange de notes relatif à l'accord de financement pour la mise en œuvre du projet de construction de la ligne de transport et du système de sous-stations dans la région sud de l'Angola.