Afrique: Adão de Almeida reçu en audience par le Président du Mozambique

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale angolaise, Adão de Almeida, a été reçu ce jeudi en audience à Maputo par le Chef de l'État de la République du Mozambique, Daniel Chapo, pour évoquer la coopération bilatérale, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays.

Selon un communiqué de presse de l'Assemblée nationale transmis à l'ANGOP, les deux responsables ont examiné l'état des relations de coopération entre l'Angola et le Mozambique, en mettant l'accent sur le renforcement des liens entre leurs parlements respectifs.

S'exprimant devant la presse, Adão de Almeida a qualifié la rencontre de « très positive », soulignant qu'elle a permis de réaffirmer l'excellence des relations entre les deux pays et d'envisager de nouvelles formes de coopération, notamment à travers l'intensification des échanges d'expériences, une interaction accrue entre les peuples et le renforcement des relations économiques.

Le responsable angolais a également indiqué que cette audience a constitué une occasion de saluer les efforts du chef de l'État mozambicain en faveur de la promotion d'un dialogue national inclusif, visant à consolider la paix, la stabilité et le progrès dans le pays.

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Selon lui, la rencontre a aussi permis de dresser le bilan de la visite officielle et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'approfondissement des relations bilatérales.

Dans le cadre de son programme au Mozambique, Adão de Almeida a pris part, lundi, à une séance solennelle spéciale au cours de laquelle il a évoqué les liens de coopération et d'amitié entre les deux États.

La visite a également inclus des entretiens avec la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Margarida Talapa, des réunions entre délégations parlementaires ainsi que la signature d'un programme de coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Le dirigeant angolais a en outre dirigé une conférence à l'Université Eduardo Mondlane, mettant en exergue l'importance de la coopération académique et institutionnelle.

Son agenda a également comporté des visites de sites historiques et culturels de la province de Maputo, dans le cadre d'un programme ayant réuni la délégation parlementaire angolaise, composée des députés Manuel Dembo, Alcides Sakala et Elizandra Coelho.

L'Angola et le Mozambique entretiennent une coopération parlementaire solide, fondée sur le partage de bonnes pratiques dans les domaines législatif et institutionnel, ainsi que sur la formation et le renforcement des capacités techniques des députés et du personnel parlementaire.