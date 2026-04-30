Angola: La Turquie réaffirme le renforcement de ses relations avec le pays

Luanda — L'ambassadeur sortant de Turquie en Angola, Mahammet Mustaç Çelik, a jugé positif, ce jeudi à Luanda, le niveau des relations bilatérales entre les deux pays et a réitéré l'engagement de son Gouvernement à approfondir la coopération économique, diplomatique et politique avec l'Angola.

Le diplomate s'exprimait devant la presse à l'issue de l'audience d'adieu que lui a accordée le Président de la République, João Lourenço, au terme d'une mission de deux ans dans le pays.

À cette occasion, il a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu des autorités et du peuple angolais durant l'exercice de ses fonctions, soulignant qu'il s'agissait d'une opportunité significative de servir dans un pays aux perspectives de développement prometteuses.

Il a indiqué que l'entretien avec le Chef de l'État a permis d'examiner l'état des relations bilatérales, avec un accent particulier sur l'intérêt commun à accélérer et à approfondir la coopération dans les domaines politique et économique.

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Dans cette optique, le diplomate a plaidé pour un accroissement des investissements turcs en Angola, au regard du potentiel économique du pays, et a appelé les entrepreneurs turcs à explorer les opportunités offertes par le marché angolais.

Sur le plan politique, il a relevé une convergence de positions entre Luanda et Ankara sur les questions de paix et de stabilité régionale et internationale, ainsi que la reconnaissance du rôle de l'Angola au sein de l'Union africaine.

Il a également évoqué les bonnes relations entre le Chef de l'État angolais et son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, ainsi qu'entre les responsables de la diplomatie des deux pays, un facteur contribuant au renforcement continu de la coopération bilatérale.

Une coopération en évolution positive

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la Turquie, établies le 9 juillet 1980, connaissent une évolution positive, marquée par un renforcement de la coopération économique, politique et institutionnelle.

La Turquie a reconnu l'Angola après son indépendance en 1975. Sur le plan diplomatique, Ankara a ouvert son ambassade à Luanda en 2010, tandis que l'Angola a inauguré une mission diplomatique à Ankara en 2013 et renforcé sa présence avec la création d'un consulat général en 2023.

La coopération bilatérale a pris un nouvel essor à partir de 2008 avec la signature d'accords économiques et techniques. Elle est aujourd'hui considérée comme étant de haut niveau, soutenue par les efforts conjoints des deux parties.

Les partenariats couvrent des secteurs tels que le commerce et l'investissement, l'agriculture et la pêche, le pétrole et le gaz, l'industrie et la construction, l'éducation, la culture, la défense et la sécurité, la science et la technologie, les transports aériens ainsi que l'énergie.

Sur le plan économique, la présence turque en Angola se concentre notamment dans les domaines de l'industrie, du bâtiment, de l'éducation et du commerce.