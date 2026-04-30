Angola: Le MPLA déplore le décès de l'amiral « Toka »

Luanda — Le Bureau politique du Comité central du MPLA a exprimé, ce mercredi, sa profonde consternation à la suite du décès de l'amiral José Condesse de Carvalho, dit « Toka », survenu ce jour en Espagne des suites de maladie.

Dans un message de condoléances transmis à l'ANGOP, l'organe souligne que le défunt, originaire de la région de Lueka, dans la municipalité de Damba, province d'Uíge, s'est illustré comme une figure marquante de l'histoire contemporaine de l'Angola, avec un parcours étroitement lié à la lutte de libération nationale et à la construction de l'État.

Combattant de la lutte anticoloniale, « Toka » a intégré les premiers noyaux armés du MPLA et a participé à la fondation de l'Armée populaire de libération de l'Angola (EPLA). Il a également été associé à la création des Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), où il s'est distingué en tant que commandant de guérilla.

Après l'indépendance, il a exercé les fonctions de commandant de la Marine de guerre angolaise, poursuivant une carrière au service public marquée par un sens élevé du devoir.

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Sur le plan diplomatique, il a occupé des postes de représentation de l'État angolais, notamment en qualité d'ambassadeur à Cuba et en Algérie.

Dans son message, le Bureau politique du MPLA considère l'amiral « Toka » comme un militaire exemplaire et un diplomate engagé, dont la contribution a été déterminante pour l'affirmation de la souveraineté nationale et le renforcement des institutions du pays.

À la suite de ce décès, le MPLA présente ses condoléances à la famille endeuillée, aux proches et aux compagnons de lutte, saluant l'héritage du défunt comme partie intégrante de l'histoire de l'Angola.