Congo-Kinshasa: Linafoot Ligue 1 - Le choc Lupopo-Les Aigles du Congo pour lancer les play-offs

Le play-off de la Linafoot Ligue 1 débute ce jeudi 30 mars 2026 avec une affiche unique, en raison du report du match AS Simba - Céleste FC au 2 mai, lié à des difficultés de transport aérien.

Ce match se jouera au stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi (Haut-Katanga), où le champion en titre, le FC Les Aigles du Congo, affronte le vice-champion, le FC Saint-Éloi Lupopo, à partir de 15h00, heure lcoale.

Une confrontation de haut niveau qui a des allures de finale avant l'heure pour ouvrir cette 30e édition du championnat national.

Un duel déjà décisif

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Cette première journée des play-offs démarre fort avec une opposition entre deux cadors du football congolais. D'un côté, les Aigles du Congo, tenants du titre et favoris à leur propre succession. De l'autre, Lupopo, déterminé à inverser la tendance après des confrontations difficiles la saison dernière.

Lupopo affiche ses ambitions

À quelques heures de ce choc, l'entraîneur de Lupopo, Guy Bukasa, s'est montré confiant et ambitieux. Il voit dans cette rencontre une opportunité idéale pour lancer la campagne des play-offs.

Selon lui : « Son équipe est prête à livrer un match engagé et à prendre sa revanche sur le champion en titre, avec comme objectif de démarrer avec une victoire et poser les bases d'un parcours vers le sacre ».

Au-delà de ce premier match, le technicien affiche des ambitions élevées : terminer en tête des play-offs pour retrouver la Ligue des champions de la CAF et mettre fin à une longue disette de titres. Malgré la concurrence de clubs comme le TP Mazembe ou les Aigles du Congo, Lupopo veut s'imposer parmi les références actuelles du championnat.

Les Aigles misent sur la régularité

En face, le FC Les Aigles du Congo aborde cette rencontre avec prudence. Son entraîneur, Papy Mpoyi, reconnaît la qualité de l'adversaire et s'attend à une opposition relevée.

Sans se projeter trop loin, le technicien insiste sur l'essentiel : « maintenir le club au plus haut niveau et décrocher l'une des places qualificatives pour les compétitions interclubs de la CAF ».

Après le titre remporté la saison dernière, l'objectif est désormais de confirmer.

Une suite prometteuse

La première journée des play-offs se poursuivra ce vendredi 1er mai avec deux autres rencontres au programme :

CS Don Bosco face à Maniema Union à 13h00 (heure de Lubumabashi)

Le classico congolais entre le TP Mazembe et l'AS Vita Club à 15h00, au stade TP Mazembe de Lubumbashi