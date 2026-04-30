Afrique: Un expert souligne la contribution de l'IA à la création d'idées d'affaires en Afrique

Luanda — L'expert américain en intelligence artificielle, Joseph Wehbe, a mis en avant, mercredi à Luanda, la contribution de cette technologie à l'optimisation du secteur agricole, à la création d'idées d'affaires et à la formalisation de l'activité économique sur le continent africain.

S'exprimant auprès de l'ANGOP à la clôture d'un séminaire consacré à l'intelligence artificielle, destiné aux décideurs, aux dirigeants institutionnels et aux étudiants, le directeur exécutif de l'entreprise américaine DAIMLAS, spécialisée dans la conception et la gestion d'écosystèmes d'IA, a indiqué que le recours à ce domaine de l'informatique permet de rendre rentable une idée d'entreprise.

Par ailleurs, il a souligné que l'intelligence artificielle joue également un rôle crucial dans l'amélioration des performances des étudiants en Afrique.

Interrogé sur la nécessité de réglementer l'usage de l'IA, il a estimé qu'un excès de règles pourrait « freiner » l'innovation.

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Selon lui, la meilleure manière d'aborder l'intelligence artificielle n'est pas de s'y opposer, mais d'apprendre à l'utiliser afin d'en tirer le meilleur parti.

Organisé par l'ambassade des États-Unis en Angola en partenariat avec l'entreprise américaine DAIMLAS, le séminaire s'inscrivait dans le cadre de l'initiative « Freedom 250 », marquant les 250 ans de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique.

D'une durée de deux jours, la formation a compris une session technique destinée aux professionnels et aux spécialistes, axée sur les applications pratiques de l'intelligence artificielle dans divers secteurs.