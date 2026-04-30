Afrique: La gastronomie togolaise s'invite à la Coupe du Monde des Traiteurs

30 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo s'invite sur la scène gastronomique internationale. Le pays participera à la Sélection Afrique de l'International Catering Cup (ICC) 2026, considérée comme la Coupe du Monde des Traiteurs, prévue les 13 et 14 juin à Antananarivo, à Madagascar.

Trois professionnels des métiers de bouche porteront les couleurs nationales : le chef François Essè Aligbo (chef d'équipe), Kodjo Degbevi (coéquipier) et Senda Waguena (coach). Ensemble, ils défendront une cuisine togolaise alliant tradition, innovation et excellence, autour d'un buffet mettant en valeur les produits locaux et le patrimoine culinaire du pays.

Les critères d'évaluation sont exigeants : production, logistique, présentation et service, autant de dimensions qui feront la différence face aux meilleures équipes africaines.

Au-delà de la compétition, l'enjeu est de faire connaître et reconnaître la gastronomie togolaise à l'échelle du continent et au-delà. Une ambition qui s'inscrit dans la dynamique de promotion du consommer local et de développement du secteur gastronomique.

Pour relever ce défi, l'équipe nationale lance un appel aux partenaires institutionnels et privés pour un soutien financier et technique.

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