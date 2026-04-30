Angola: L'ambassadrice des Pays-Bas visite Port de Lobito

Benguela ( — L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Angola, Henny de Vries, a visité mercredi le port de Lobito, accompagné d'une délégation de jeunes étudiants universitaires intégrés dans le programme Orange Corners Angola - Jumpstart Benguela Logística.

L'initiative visait à approfondir les connaissances sur le fonctionnement, les défis et les opportunités du secteur logistico-portuaire national.

Promu par l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas, la visite fait partie d'une stratégie visant à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et à renforcer l'écosystème logistique en Angola, avec un accent particulier sur la province de Benguela, où se déroule un cours intensif de courte durée en logistique, visant à former de jeunes entrepreneurs, initié par Orange Corners Angola (Programme de formation pour jeunes entrepreneurs angolais).

Au cours de la rencontre avec le Conseil d'Administration du Port de Lobito, la diplomate a souligné que l'action vise à fournir aux participants des outils pratiques pour identifier les problèmes réels et développer des solutions innovantes et durables, alignées avec les exigences du marché angolais.

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Elle a également souligné le rôle stratégique du Port de Lobito en tant que l'un des principaux piliers logistiques du pays et élément clé du Corridor de Lobito, avec un impact régional.

Henny de Vries a affirmé qu'en 2026, la coopération entre les Pays-Bas et l'Angola s'est intensifiée, notamment à Benguela, en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'agroalimentaire, la gestion de l'eau, la biodiversité et l'enseignement supérieur.

Dans ce contexte, le programme Orange Corners constitue un outil central pour stimuler les jeunes talents et promouvoir des solutions commerciales durables.

À son tour, le président du Conseil d'administration du Port de Lobito, Celso Rosas, a félicité l'ambassade pour la mise en oeuvre du programme Orange Corners en Angola, soulignant son impact direct sur la formation des jeunes.

"Les jeunes représentent la base du développement durable de toute économie. Des initiatives comme celle-ci permettent non seulement de former des entrepreneurs, mais aussi de créer des solutions concrètes aux défis du pays", a-t-il déclaré.

Celso Rosas a également évoqué l'excellent niveau de coopération entre l'Angola et le Royaume des Pays-Bas, défendant le renforcement des partenariats dans le domaine logistique et portuaire.

« Le Port de Lobito occupe un positionnement stratégique qui peut être grandement amélioré par le partage de connaissances techniques et d'expériences internationales, notamment avec des pays ayant une forte tradition portuaire, comme les Pays-Bas », a-t-il indiqué.

Le responsable a ajouté que l'ouverture du port aux initiatives académiques et commerciales internationales renforce sa vocation de plateforme d'innovation et de développement.

"Nous nous engageons à soutenir des projets qui apportent de la valeur ajoutée au secteur et contribuent à dynamiser l'économie nationale, en particulier dans le Corridor de Lobito, qui constitue un axe structurant pour l'intégration régionale", a-t-il souligné.

Au cours de la visite, les participants ont interagi avec les techniciens de l'institution, dans un moment de questions et réponses qui ont permis un contact direct avec la réalité opérationnelle du port, ainsi que l'identification des défis liés à l'efficacité logistique, à la numérisation et à la durabilité.

Les organisateurs considèrent que la collaboration avec le Port de Lobito constitue une valeur ajoutée significative pour les jeunes entrepreneurs, en leur apportant des connaissances pratiques et une vision plus approfondie du rôle de cette infrastructure dans le développement économique de l'Angola.

La visite renforce enfin le positionnement du Port de Lobito en tant que partenaire pertinent dans les initiatives internationales de formation, d'innovation et de développement, consolidant son importance dans le contexte régional et mondial.