Afrique: C0P32 - Appel à passer des engagements climatiques à des résultats concrets

En marge de la 12e édition du Forum régional africain sur le développement durable (Arfsd-12), la 7ème édition des Africa Climate Talks s'est tenue le 30 avril 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, autour du thème : « La route de l'Afrique vers la Cop32 : des engagements à une mise en oeuvre crédible ».

À cette occasion, Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (Cea), a lancé un appel fort à la communauté internationale pour combler l'écart entre les engagements climatiques et leur mise en oeuvre effective.

Intervenant devant des ministres, diplomates et experts, Claver Gatete a rappelé que le monde se trouve à un tournant décisif. Malgré les engagements pris, les progrès restent insuffisants pour atteindre l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5 °C, tel que défini par les scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Le constat est sans appel : les émissions doivent être réduites de manière significative au cours de cette décennie, alors même que les financements climatiques restent en deçà des promesses.

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Afrique, peu émettrice, fortement vulnérable

Bien que responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique figure parmi les régions les plus exposées aux effets du changement climatique. Hausse des températures, sécheresses, inondations et montée des eaux affectent déjà la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, les infrastructures et les finances publiques.

Selon Claver Gatete, les pays africains ont besoin d'environ 277 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour mettre en oeuvre leurs contributions déterminées au niveau national (Cdn), alors qu'ils ne reçoivent actuellement qu'environ 11 % de ce montant.

Au-delà des défis, le responsable de la Cea a insisté sur le potentiel du continent. Riche en ressources renouvelables, doté d'une biodiversité importante et d'une population jeune et dynamique, l'Afrique peut jouer un rôle clé dans la réponse mondiale au changement climatique.

« Réduire l'Afrique à sa vulnérabilité serait une erreur. Le continent fait partie de la solution », a-t-il affirmé.

Faire de la Cop32 une conférence de mise en oeuvre

A l'approche de la Cop32, que l'Éthiopie se prépare à accueillir, Claver Gatete a plaidé pour un changement de cap. Selon lui, cette conférence doit marquer le passage des promesses à des résultats mesurables et vérifiables.

Il a ainsi identifié cinq priorités pour guider l'action africaine. Il suggère de faire de la Cop32 une conférence axée sur la mise en oeuvre, avec des mécanismes crédibles de suivi des financements et des résultats ; de réformer et accroître le financement climatique, en le rendant plus accessible, prévisible et adapté aux réalités africaines ; de renforcer l'adaptation, en l'intégrant pleinement dans les politiques de développement et en améliorant les systèmes d'alerte précoce.

Pour lui, il faut également faire du climat un levier de transformation économique, en soutenant l'industrialisation, l'accès à l'énergie, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté ; mais aussi renforcer la cohérence africaine dans les négociations internationales, en consolidant les alliances et les capacités de négociation.

D'après Claver Gatete, l'enjeu dépasse la seule question climatique. Il s'agit également de restaurer la confiance dans le système multilatéral, fragilisé par le décalage entre engagements et résultats. « La Cop32 sera un test de crédibilité : un test pour savoir si nous pouvons transformer les engagements en actions concrètes », a-t-il déclaré.