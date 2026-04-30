Afrique: L'Angola défend des stratégies nationales robustes pour les pays à revenu intermédiaire

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, a défendu mardi, à New York, aux États-Unis d'Amérique, une transition planifiée, basée sur des stratégies nationales robustes et inclusives, pour les pays à revenu intermédiaire (MIR).

Présidant le segment de fond du Groupe de travail ad hoc sur la transition en douceur des pays les moins avancés (PMA), l'ambassadeur a souligné la nécessité d'assurer un soutien prévisible et coordonné de la part des partenaires de développement.

Selon un communiqué des Services de Communication Institutionnelle et Presse de la Mission Permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, l'ambassadeur a reconnu que d'importants défis persistent, notamment dans "l'accès au financement concessionnel, les préférences commerciales" et le renforcement des capacités institutionnelles.

Dans ce contexte, il a préconisé la nécessité d'évaluer si « le cadre international actuel offre suffisamment de clarté, de prévisibilité et d'incitations », ou si des orientations normatives supplémentaires sont justifiées au niveau de l'Assemblée générale.

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Il a souligné que l'objectif central du processus est de garantir que la sortie des PMA ne représente pas une rupture, mais plutôt une voie durable vers la résilience et le développement à long terme, conformément au Programme d'action de Doha.

La réunion a réuni « des représentants de pays en cours de reclassement et déjà diplômés », y compris des expériences d'Asie, d'Afrique et des petits États insulaires, ainsi que des entités du système des Nations Unies et des experts internationaux, permettant un échange d'expériences sur la conception, la mise en œuvre et le financement de stratégies de transition en douceur.

À un autre moment, ce mardi, l'Ambassadeur Francisco José da Cruz a participé à l'événement parallèle sur « Climat, paix et sécurité : perspectives et réponses régionales africaines », organisé en marge de la Conférence de Berlin sur le climat et la sécurité, qui a eu lieu à Berlin, en Allemagne.

Dans son discours, le diplomate angolais a souligné que le changement climatique constitue un défi direct au développement et à la stabilité, avec des impacts visibles sur la sécheresse, la pénurie d'eau et la vulnérabilité de la population, notamment dans le sud du pays.

Ces facteurs, a-t-il ajouté, aggravent les faiblesses existantes et peuvent intensifier les risques d'instabilité.

Il a souligné la nécessité de réponses intégrées et préventives, alignées sur les priorités de développement de l'Afrique, mettant en avant les investissements dans les énergies renouvelables, l'accès à l'eau et une agriculture résiliente, y compris le projet du canal de Cafu comme exemple concret d'impact sur le terrain.

Il a également évoqué le rôle des organisations régionales africaines dans l'intégration des risques climatiques dans les mécanismes de prévention des conflits, ainsi que l'importance de renforcer le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix et la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine.

Il a appelé au renforcement d'un financement climatique prévisible et abordable pour l'Afrique et à la mise en œuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité, en tant qu'élément essentiel pour soutenir les réponses africaines aux défis complexes en matière de paix et de sécurité.

L'ambassadeur a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur des solutions africaines et d'une action multilatérale efficace face aux défis interconnectés du climat, de la paix et de la sécurité.