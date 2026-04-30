Angola: Le modèle constitutionnel angolais garantit la stabilité politique - Adão de Almeida

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale d'Angola, Adão de Almeida, a déclaré ce mercredi à Maputo que le modèle constitutionnel angolais joue un rôle crucial pour garantir la stabilité du système politique et promouvoir l'efficacité gouvernementale.

Selon une note de l'Assemblée nationale à laquelle ANGOP a eu accès, cette déclaration a été faite lors d'une conférence sur le thème « La place du Parlement dans la Constitution en Angola : défis et perspectives », qui s'est tenue à l'Université Eduardo Mondlane, la capitale mozambicaine.

D'après le président, le modèle de gouvernance actuel, tel que défini par la Constitution de la République d'Angola, a démontré sa capacité à assurer le fonctionnement normal des institutions, en évitant les situations de blocage institutionnel.

« Nous ne sommes confrontés à aucun blocage institutionnel, ni à des relations complexes entre les organes. Lorsque des situations particulières se présentent, des mécanismes constitutionnels nous permettent de rétablir la situation normale », a-t-il souligné.

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Adão de Almeida a précisé que le système s'est avéré efficace pour garantir un climat de stabilité politique, jugé essentiel au redressement et au développement du pays.

Le président de l'Assemblée nationale d'Angola a toutefois reconnu que ce modèle n'est ni parfait ni définitif.

« Il n'existe pas de modèle définitif. C'est une construction humaine, toujours susceptible d'amélioration », a-t-il souligné.

Le chef du Parlement a expliqué qu'avec la révision constitutionnelle de 2010, l'Angola avait choisi de développer son propre modèle, adapté à sa réalité interne, s'éloignant ainsi de la simple reproduction de modèles étrangers.

Selon lui, il s'agit d'une « déclaration d'indépendance constitutionnelle », qui privilégie les solutions conçues à partir des besoins du pays.

Bien que ce modèle fasse l'objet de critiques, Adão de Almeida considère ce processus comme naturel, rappelant que tout système politique traverse des phases de maturation.

Le système angolais actuel est présidentiel : le président de la République détient le pouvoir exécutif et l'exerce directement, assisté de collaborateurs.

Dans le modèle actuel, a-t-il précisé, le Parlement ne peut destituer le président de la République, de même que le président ne peut dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui renforce la séparation des pouvoirs.

Adão de Almeida a également mis en avant le modèle électoral, conçu pour favoriser la stabilité politique dans différentes situations.

« En Angola, les élections sont générales et simultanées, ce qui signifie que le vote détermine à la fois le parti et son candidat à la présidence de la République. Le candidat en tête de liste du parti ayant obtenu le plus de voix devient automatiquement président de la République, et les députés sont élus à la proportionnelle », a-t-il ajouté.

Selon Adão de Almeida, ce modèle vise à éviter les conflits entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire, favorisant ainsi une plus grande convergence politique.

La Constitution angolaise prévoit également des mécanismes spécifiques pour gérer les situations de crise.

Pour Adão de Almeida, la stabilité politique est un facteur essentiel au développement, notamment dans le contexte africain, où il est nécessaire d'éviter les situations qui compromettent le progrès économique et social.

« Plus nous aurons de stabilité, plus vite, nous pourrons rattraper le temps perdu », a-t-il conclu.

La délégation parlementaire angolaise, composée des députés Manuel Dembo, Alcide Sakala et Elizandra Coelho, effectue une visite officielle de quatre jours au Mozambique depuis lundi.