Angola: Les Pays-Bas solidaires avec les victimes des inondations de Cavaco

Lobito ( — L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Angola, Henny de Vries, a exprimé mercredi, à Benguela, sa solidarité avec les victimes des inondations du fleuve Cavaco, enregistrées le 12 de ce mois.

Selon la diplomate, qui s'exprimait à la presse après une réunion avec les dirigeants du Gouvernorat de Benguela, son royaume a une tradition dans la réparation des infrastructures hydrauliques et peut apporter son aide dans cette phase difficile que traverse la province.

L'ambassadrice s'est dite compatissante aux souffrances des victimes et, à cette fin, a suggéré une intervention rapide pour arrêter définitivement le problème des inondations, afin qu'il ne se reproduise plus.

"Nous sommes un pays situé en dessous du niveau de la mer, nous avons donc beaucoup d'expérience dans la gestion des problèmes liés aux infrastructures hydrauliques", a-t-il déclaré.

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Henny de Vries a déclaré qu'il serait nécessaire de connaître plus en détail ce qui s'est passé, puis de définir comment apporter de l'aide.

Elle a en revanche indiqué avoir apporté une certaine aide financière, sans en préciser le montant, pour soutenir les victimes, tout en reconnaissant que cela n'était pas suffisant.

Un autre soutien a été dirigé vers le secteur de la santé, en vue de l'expulsion et du confinement ultérieur de personnes dans des camps d'accueil, sous réserve de contracter diverses maladies.

À cet effet, Henny de Vries a expliqué qu'il travaillait avec certaines organisations non gouvernementales et l'Organisation mondiale de la santé, pour aider à combattre d'éventuelles pathologies.

"Nous avons demandé un spécialiste en santé psychosociale et mentale, et nous avons également un projet sur la santé reproductive pour accompagner les victimes", a-t-il informé.

Des traces de destruction

Les inondations provoquées par le débordement du fleuve Cavaco, qui ont touché plusieurs quartiers riverains et une partie de la ville de Benguela, ont fait jusqu'à présent 19 morts, 31 disparus et 8 036 familles déplacées.

Le bilan provisoire indique également la destruction de 1.540 maisons, tandis que 3.871 autres ont été endommagées et 2.586 ont été inondées.

Les inondations enregistrées le 12 avril ont également provoqué des fermetures de routes, des arbres tombés, des véhicules submergés, des quartiers isolés et des rues inondées, en plus de la fermeture temporaire des écoles, même si la plupart ont déjà repris les cours.

Le scénario de dévastation comprend également des dommages aux ponts routiers et ferroviaires, aux canalisations et aux systèmes d'approvisionnement en eau, aux poteaux électriques et aux pertes de 56 entreprises liées aux secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, du commerce et des services.