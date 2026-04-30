Angola: Une équipe angolaise réalise la première cholécystectomie robotisée

Luanda — Une opération d'ablation de la vésicule biliaire assistée par robot a été réalisée mercredi, au complexe hospitalier Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, à Luanda, avec succès par des médecins angolais.

La cholécystectomie dite robotique est une procédure mini-invasive réalisée sans la participation de spécialistes.

L'opération a duré environ une heure et demie.

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À ce sujet, le médecin angolais Abdul Ebo Pereira, membre de l'équipe chirurgicale, a déclaré que c'était un moment de grande joie, car la chirurgie robotique a une courbe d'apprentissage très complexe.

Il a expliqué que cette action place le pays sur la carte de la chirurgie complexe et de haute précision en Afrique.

Concernant le tableau clinique, il a précisé que le patient de 37 ans passera entre trois et quatre jours à l'hôpital, par mesure de précaution.

A l'occasion, le président de la Société Mondiale de Chirurgie Robotique, Eduardo Parra, qui a supervisé l'équipe angolaise pendant l'opération, a salué l'effort et le succès des médecins angolais.

Il a souligné que l'Angola progresse et que les patients bénéficieront grandement de ce projet technologique et des opérations chirurgicales avec une récupération immédiate élevée.

À son tour, la directrice clinique du complexe hospitalier, Francisca Quifica, a déclaré que depuis août 2024, l'Angola mettait en œuvre des chirurgies robotisées et que plus d'une centaine de patients avaient déjà subi cette procédure avec un grand succès.

Elle a affirmé qu'il existe 15 chirurgiens qualifiés, certifiés par Macroporte, une institution internationale.

Cette équipe est coordonnée par le professeur Patel Vinu, qui a pris en charge la version d'assistance ainsi que le volet formation.