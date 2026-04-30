Algérie: Le rôle et les réalisations de l'INRA soulignés à l'occasion du 60e anniversaire de sa création

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, a présidé, mercredi à Alger, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, la célébration du 60e anniversaire de la création de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (INRA).

Cet événement a été l'occasion de mettre en exergue le parcours de cette institution scientifique pionnière et ses réalisations au service du secteur agricole.

La cérémonie de célébration de la création de l'Institut, fondé aux premières années de l'indépendance, a vu la participation de cadres des deux secteurs, du président de la Chambre nationale d'agriculture et des chercheurs au sein des instituts de recherche et de formation du secteur et de plusieurs universités, selon un communiqué du ministère de l'Agriculture.

L'accent a été mis, à cette occasion, sur les défis actuels auxquels l'Institut doit faire face, notamment la contribution au renforcement de la sécurité alimentaire nationale dans un contexte de changements climatiques, à travers le développement de la recherche, de l'innovation et la valorisation de leurs résultats pour répondre aux besoins du secteur et accroître le rendement et la qualité de la production.

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S'exprimant à cette occasion, M. Yacine Oualid a souligné le rôle prépondérant de l'Institut, particulièrement dans la valorisation du patrimoine génétique agricole national, en s'appuyant sur la recherche scientifique, la technologie et l'innovation.

Il a appelé, à ce titre, à l'impératif d'exploiter les résultats des recherches menées par les instituts et les universités nationaux, notamment celles relatives aux cultures stratégiques, tout en mettant en lumière les priorités du secteur, telles que l'amélioration des rendements via la mécanisation, l'amélioration des semences et l'adoption de l'irrigation intelligente.

Le ministre a également mis en avant l'importance de mettre en place des mécanismes efficaces de financement du secteur agricole et de réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger en matière de ressources génétiques végétales et animales, contribuant ainsi à la réduction des coûts de production et au renforcement de la production nationale, notamment dans le domaine des semences hybrides et des viandes rouges et blanches.

De son côté, M. Baddari a insisté sur la complémentarité stratégique entre les secteurs de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur pour instaurer une économie de la connaissance dans le domaine agricole, fondée sur les produits de la recherche scientifique de quatrième génération, basée sur l'intelligence artificielle en vue d'améliorer la production à moindre coût.