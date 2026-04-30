Algérie: Le pays et l'Ouganda examinent les opportunités de coopération dans le secteur agricole

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, a reçu le vice-ministre ougandais du Commerce et des Coopératives, Fredererick Ngobi Gume, avec lequel il a examiné les opportunités et perspectives de coopération entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

La rencontre qui s'est déroulée, mercredi au siège du ministère en présence de l'ambassadeur ougandais, a permis d'évoquer "les moyens de renforcer le commerce et de promouvoir les relations de coopération au niveau des relations exceptionnelles unissant les deux pays".

Dans ce contexte, les deux parties ont évoqué "les potentialités de l'Algérie et de l'Ouganda, à même d'insuffler une forte dynamique au partenariat économique et à l'échange commercial, à travers l'exportation et l'importation des produits agricoles d'origine animale ou végétale, comme le café, le cacao, la poudre de lait, les dates, les fruits et légumes, ainsi que les produits frais et industrialisés pouvant renforcer la balance commerciale", ajoute le communiqué.

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Les deux parties ont convenu d'inviter les opérateurs économiques dans les deux pays à participer aux manifestations économiques et commerciales organisées en Algérie et en Ouganda et à organiser le forum des hommes d'affaires dans le but de prospecter les opportunités d'investissement et d'établir des partenariats rentables pour les deux parties, ajoute le communiqué.