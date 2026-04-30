Algérie: Arrivée du premier groupe de pèlerins algériens à Médine

MEDINE — Le premier groupe de pèlerins algériens est arrivé, jeudi matin, à Médine (Royaume d'Arabie saoudite), pour accomplir les rites du Hadj au titre de la saison 1447 H/2026.

Les pèlerins, dont le nombre dépasse 90 hommes et femmes, ont été accueillis par le Consul général d'Algérie à Djeddah, M. Mohamed El Habib Zahana, et le chef du Centre de la mission algérienne du Hadj à Médine, M. Belkhir Boudraa.

A cette occasion, le consul général a indiqué dans une déclaration à la presse que l'Etat algérien "a veillé à assurer les meilleures conditions aux pèlerins algériens afin de leur permettre d'accomplir leurs rites dans un cadre organisé et pourvu de tous les éléments de confort, et ce en application des orientations des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

A cet effet, douze (12) aéroports ont été mobilisés au niveau national pour assurer le transport des pèlerins, pour un total de 144 vols, dont 88 liaisons assurés par Air Algérie, soit 50 % du programme global.

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Pour rappel, le premier groupe de pèlerins algériens avait quitté, mercredi soir, l'Aéroport international d'Alger "Houari-Boumediene", à destination des Lieux saints pour accomplir les rites du Hadj pour la saison 1447 H/2026.

Les pèlerins ont été salués à leur départ par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, le Directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), Tahar Braik, et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, M. Abdullah ben Nasser Al Bussairy, ainsi que de représentants de plusieurs secteurs concernés par le Hadj.