Algérie: Clôture des Journées nationales de la poésie populaire

SIDI BEL-ABBES — Les Journées nationales de la poésie populaire se sont achevées mercredi soir à l'espace de la Coupole de Sidi Bel-Abbes, après trois jours consacrés aux déclamations poétiques et aux rencontres littéraires, célébrant la richesse du verbe et la profondeur du patrimoine oral algérien.

Le directeur de la Culture et des Arts de la wilaya, Abdelhak Ameur Berhou, a souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à accompagner le mouvement associatif dans la préservation de l'identité nationale et la valorisation du patrimoine culturel immatériel.

Il a précisé que la participation de poètes venus de différentes wilayas reflète la volonté de renforcer les passerelles entre les diverses écoles de poésie populaire en Algérie.

Il a également indiqué que la Direction de la Culture, conformément aux orientations du ministère de tutelle, accorde une attention particulière à la poésie populaire, la considérant comme une " mémoire vivante de la nation algérienne " et un réservoir de valeurs et d'héritage historique.

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Organisée par l'association " El Irtika " pour les activités de jeunesse et artistiques, sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, avec le soutien de la Direction de l'organisation et de la distribution de la production culturelle et artistique, et en coordination avec la Direction de la Jeunesse et des Sports ainsi que la Maison de la culture " Kateb Yacine ", la cérémonie de clôture a été marquée par la présence d'une pléiade de poètes.

Ces derniers ont captivé le public avec des textes aux thématiques variées, sagesse, patriotisme et mémoire populaire dans une ambiance empreinte d'émotion et d'interaction.

La manifestation, qui a attiré un public nombreux composé d'intellectuels et d'amateurs, s'est conclue par la remise de distinctions aux participants. Ces derniers ont salué cette initiative, soulignant l'importance de collecter, de transcrire et de publier ce patrimoine poétique afin d'en faire une référence pour les chercheurs spécialisés dans le patrimoine populaire algérien.