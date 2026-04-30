Algérie: La direction de distribution de Sidi Abdellah poursuit le renforcement de l'approvisionnement et l'amélioration du service en prévision de la saison estivale

ALGER — La direction de distribution de Sidi Abdellah de la société Sonelgaz poursuit la réalisation d'une série de projets visant à renforcer et à stabiliser l'approvisionnement en électricité et en gaz et à améliorer la qualité du service, en prévision de la prochaine saison estivale, a indiqué mercredi un communiqué de la direction.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de développement visant à améliorer la qualité du service public, notamment en période estivale, la direction de distribution de Sidi Abdellah poursuit la réalisation d'une série de projets visant à renforcer et à stabiliser l'approvisionnement en électricité et en gaz et à améliorer la qualité du service assuré au citoyen", précise-t-on de même source.

Ces projets ont porté sur le renforcement et la modernisation des réseaux de distribution, la réalisation de nouveaux transformateurs électriques, ainsi que sur des travaux de maintenance "permettant de répondre à la demande croissante et d'assurer la continuité de l'approvisionnement, notamment durant les périodes de pointe et dans les conditions climatiques propres à la saison estivale, qui influent directement sur la qualité et la continuité du service, particulièrement en cas de forte humidité", lit-on dans le communiqué.

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Dans ce cadre, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sidi Abdellah a procédé à la réalisation de trois nouveaux départs au niveau des circonscriptions administratives de Douéra, Staoueli et Tassala El Merdja, à la restructuration du réseau dans les circonscriptions de Mahelma et Tassala El Merdja, ce qui représente plus de 5 km de réseau électrique, ainsi que la réalisation de trois transformateurs électriques.

La direction a mis en avant son souci d'accélérer le rythme des interventions sur le terrain et des opérations de maintenance préventive, pour l'entretien de 309 transformateurs électriques et de 127 km de réseau,

ainsi que l'inspection de 926 transformateurs, de 118 km de réseau et de 100 colonnes montantes via la technique de caméra thermique (diagnostic Thermo Vision).

Par ailleurs, la direction poursuit ses campagnes de sensibilisation au profit des citoyens sur les dangers liés à l'utilisation non sécurisée du gaz et de l'électricité, ainsi que sur la rationalisation et l'optimisation de leur usage.