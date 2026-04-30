Algérie: 100 candidats retenus pour l'obtention de la Licence CAF A

ALGER — Cent (100) candidats ont été retenus par la Direction technique nationale (DTN) pour participer aux stages de formation en vue de l'obtention de la licence d'entraineurs CAF A pour la saison 2026-2027, indique un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Les candidats sélectionnés ont été répartis en quatre groupes de 25 chacun. Les dates du premier module ont été fixées comme suite : du 31 mai au 4 juin (Groupe 1), du 5 au 9 juillet (Groupe 2), du 12 au 16 juillet (Groupe 3) et du 19 au 23 juillet (Groupe 4).

Les candidats participeront aux épreuves d'évaluation individuelles et à des séances pratiques axées sur des exercices et des mises en situation sur le terrain et les analyses vidéo et débats, basés sur des séquences sélectionnées.

La programmation de ces stages entre dans le cadre de la nouvelle politique de formation établie par la Direction technique nationale (DTN) dont la première partie a été organisée du 20 juillet 2025 au 2 avril 2026.