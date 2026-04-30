Algérie: 100 candidats retenus pour l'obtention de la Licence CAF A

30 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Cent (100) candidats ont été retenus par la Direction technique nationale (DTN) pour participer aux stages de formation en vue de l'obtention de la licence d'entraineurs CAF A pour la saison 2026-2027, indique un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Les candidats sélectionnés ont été répartis en quatre groupes de 25 chacun. Les dates du premier module ont été fixées comme suite : du 31 mai au 4 juin (Groupe 1), du 5 au 9 juillet (Groupe 2), du 12 au 16 juillet (Groupe 3) et du 19 au 23 juillet (Groupe 4).

Les candidats participeront aux épreuves d'évaluation individuelles et à des séances pratiques axées sur des exercices et des mises en situation sur le terrain et les analyses vidéo et débats, basés sur des séquences sélectionnées.

La programmation de ces stages entre dans le cadre de la nouvelle politique de formation établie par la Direction technique nationale (DTN) dont la première partie a été organisée du 20 juillet 2025 au 2 avril 2026.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.