Angola: Le PGR nomme de nouveaux directeurs nationaux

30 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — Le procureur général de la République, Pedro Mendes de Carvalho, a investi mardi (29), à Luanda, les nouveaux titulaires de postes de direction et de direction au sein du Bureau du Procureur général de la République (PGR), dans le cadre de la stratégie de renforcement de la capacité organisationnelle de l'institution.

À l'occasion, Oswaldo Chissoca a été investi directeur de la Direction nationale de la gestion budgétaire (DNAGO), tandis que Flaviano Francisco assume la fonction de directeur national des ressources humaines.

La cérémonie s'est déroulée en présence du procureur général adjoint de la République, des procureurs généraux adjoints et des directeurs nationaux.

Les nouveaux dirigeants ont prêté serment d'honneur et ont exprimé leur engagement à servir l'Etat avec loyauté, basant leurs actions sur le zèle et le dévouement.

Pedro Mendes de Carvalho a félicité les personnes investies et a appelé à une action basée sur la rigueur, la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques.

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