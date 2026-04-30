Angola: Une diplomate angolaise plaide pour un renforcement de la coopération dans l'investissement productif

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Chine, Dalva Ringote Allen, a plaidé mercredi pour que l'avenir de la coopération entre les deux pays repose sur une nouvelle approche, mettant l'accent sur l'investissement productif, le transfert de technologies et la création de valeur locale.

S'exprimant lors du premier Forum d'expansion des affaires dans le domaine des technologies, tenu à Haikou, capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine, Dalva Ringote Allen a souligné la nécessité d'un partenariat axé sur l'industrialisation.

« Nous devons évoluer vers un partenariat centré sur l'industrialisation, la création d'emplois de qualité, le développement des chaînes de valeur, l'innovation et la durabilité », a-t-elle déclaré.

L'ambassadrice a également mis en avant les importantes opportunités d'investissement qu'offre l'Angola aux entreprises chinoises dans des secteurs clés, notamment l'agriculture et l'agro-industrie, les énergies renouvelables, l'industrie manufacturière, les infrastructures, la logistique et le tourisme. Elle a précisé que les secteurs technologiques en Angola bénéficient de coûts industriels inférieurs à ceux observés sur les marchés continentaux et internationaux.

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Concernant l'industrie, elle a estimé que l'Angola dispose d'un excédent d'énergie propre, suffisant pour répondre à la demande intérieure et permettre des exportations vers les marchés africains voisins.

Dalva Ringote Allen a par ailleurs mis en relief la position stratégique de l'Angola en Afrique australe, faisant du pays une porte d'entrée vers les marchés régionaux au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui représente un marché estimé à plus de 300 millions de personnes, majoritairement jeunes.

La diplomate a réaffirmé que les excellentes relations bilatérales et de coopération avec la Chine constituent un pilier de la coopération Sud-Sud, fondée sur l'amitié, le respect mutuel et la solidarité, ayant permis le financement de la reconstruction d'infrastructures essentielles, notamment des routes, des chemins de fer, des ports, des écoles et des hôpitaux.

Elle a souligné qu'Angola est engagé dans une transformation structurelle, avec l'adoption de politiques visant à diversifier l'économie, améliorer le climat des affaires, renforcer la sécurité juridique des investisseurs et attirer les investissements directs étrangers, tout en promouvant la transparence, l'efficacité administrative, ainsi que la production nationale et les exportations.

L'événement visait à promouvoir les opportunités d'affaires dans les secteurs des technologies et de l'intelligence artificielle (IA) dans les économies émergentes, ainsi qu'à diffuser des connaissances pratiques sur l'internationalisation, la régulation et l'attraction des investissements.

La rencontre a réuni des ambassadeurs accrédités en République populaire de Chine, des entrepreneurs, des investisseurs, des représentants de chambres de commerce, des institutions financières, ainsi que des universitaires et des étudiants.