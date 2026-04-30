Angola: Le Président de la République nomme Carla Cativa gouverneure de la province de Cuando

29 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé Carla Maria Domingas Cativa au poste de gouverneure de la province de Cuando.

Elle succède à Lúcio Amaral, également nommé aujourd'hui ministre de la Défense, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie.

Née le 22 juillet 1975, Carla Cativa est actuellement députée à l'Assemblée nationale et secrétaire à l'Organisation et à la Mobilisation de l'Organisation des femmes angolaises (OMA).

Tout au long de sa carrière politique et administrative, elle a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de vice-gouverneure de Cuando Cubango chargée des affaires sociales, d'administratrice municipale de Cuangar, de première secrétaire municipale du MPLA à Cuangar et de première secrétaire provinciale du JMPLA à Cuando Cubango.

Elle a également occupé les fonctions de deuxième secrétaire du Comité provincial du MPLA de Cuando Cubango, de directrice provinciale de la Culture et de quatrième vice-présidente du Groupe parlementaire du MPLA.

Sur le plan personnel, elle maîtrise le portugais, le nganguela, l'umbundu (langues nationales) et l'anglais.

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