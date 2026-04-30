Angola: L'ancienne ministre de la Pêche aurait détourné 300 millions de kwanzas

Luanda — L'ancienne ministre de la Pêche, Vitória de Barros Neto, est accusée depuis mercredi de détournement présumé d'environ 300 millions de kwanzas.

Selon le parquet, l'accusée aurait ordonné l'affectation de fonds du budget général de l'État, destinés à la reprise des activités de pêche par la société Edpesca à Namibe, prétextant un manque de capacités locales pour mener à bien le projet. Ce détournement aurait conduit au transfert des fonds à Edpesca Luanda.

Il est précisé que les fonds auraient été détournés de leur destination initiale et mis à la disposition de tiers, pour un usage abusif dans diverses opérations.

Parmi les actes reprochés figurent des ordres de paiement émis entre 2014 et 2015 pour l'achat de véhicules et diverses dépenses.

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Une partie de ces fonds aurait servi à l'achat de véhicules de marques telles que Ford, Mercedes-Benz et Nissan, attribués à des personnes liées au cabinet du ministre de l'époque et à des consultants.

L'acte d'accusation fait également état de paiements à diverses sociétés et entités, notamment des virements pour salaires, services, indemnités et autres dépenses injustifiées.

Parmi les bénéficiaires figurent des entités liées au secteur de la pêche et des fournisseurs privés, pour des montants s'élevant à plusieurs millions de kwanzas.

Le parquet soutient que la gestion de ces fonds a entraîné un préjudice pour l'État, avec un détournement présumé de 300 millions de kwanzas, sous couvert de l'autonomie administrative de l'entreprise publique concernée.

Vitória de Barros Neto a été ministre de la Pêche et de la Mer de 2012 à 2019.