Angola: Le président du Parlement angolais plaide pour la préservation du patrimoine historique

Maputo — Le président de l'Assemblée nationale d'Angola, Adão de Almeida, a plaidé ce mardi pour la préservation et la transmission aux nouvelles générations du patrimoine historique et culturel, afin de consolider la stabilité et de favoriser le développement des nations.

Le parlementaire s'exprimait devant la presse après sa visite du Monument historique et du Centre d'interprétation de Matola, érigés en hommage aux victimes de l'attaque du régime d'apartheid en 1981, soulignant l'importance de ces lieux pour la mémoire collective.

Selon Adão de Almeida, les sites historiques permettent de revivre le passé, d'honorer ceux qui ont combattu pour l'indépendance et de reconnaître le rôle de la solidarité internationale, notamment le soutien mutuel entre le Mozambique et les combattants sud-africains lors du processus de libération.

Dans le cadre de sa visite officielle de quatre jours au Mozambique, le chef du Parlement angolais a mis en lumière les liens historiques qui unissent les deux pays, rappelant que l'Angola et le Mozambique partagent une histoire marquée par des moments de coopération et de solidarité.

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Le responsable a déclaré que ce voyage visait à contribuer au renforcement des relations bilatérales, fondées sur les affinités culturelles, l'amitié et la fraternité entre les deux peuples.

Adão de Almeida a reconnu que, malgré le bon niveau des relations existantes, il était possible de les approfondir, et a plaidé pour un dialogue et une coopération accrus dans de nouveaux domaines.

Sur le plan parlementaire, il a souligné l'existence de relations étroites entre les deux institutions et a plaidé pour l'extension de cette coopération au niveau de la gouvernance locale, en encourageant les échanges d'expériences entre les municipalités des deux pays.

Le responsable a estimé que le renforcement des relations institutionnelles pouvait créer de nouvelles opportunités d'interaction entre les villes angolaises et mozambicaines, avec des retombées positives pour le développement urbain et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Dans le cadre de sa visite au Mozambique, Adão de Almeida a participé lundi à une session solennelle spéciale, au cours de laquelle il a évoqué les liens de coopération et d'amitié entre les deux États.

Sa visite comprenait des rencontres avec la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Margarida Talapa, des réunions entre les délégations parlementaires et la signature d'un programme de coopération bilatérale.

Mercredi, Adão de Almeida interviendra en tant qu'orateur principal lors d'une conférence à l'Université Eduardo Mondlane.