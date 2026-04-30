Angola: Le prix du pétrole atteint 111,17 dollars

30 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le baril de pétrole Brent, pour livraison en juillet de cette année, a commencé jeudi à s'échanger à la bourse à 111,17 dollars, soit une augmentation de 7,24 dollars par rapport au début de la négociation précédente.

Les prix de « l'or noir » ont encore grimpé cette semaine à la suite d'informations selon lesquelles le président des États-Unis d'Amérique (USA), Donald Trump, se préparait à un blocus naval prolongé contre l'Iran.

Les experts préviennent qu'un probable blocus naval prolongé conduirait l'Iran à maintenir le blocage du détroit d'Ormuz en représailles, ce qui entraînerait de nouvelles perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le Budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été préparé sur la base du prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production quotidienne estimée à un million et demi de barils.

Selon l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), en février de cette année, la production pétrolière en Angola était de 28.156.157 barils, correspondant à une moyenne quotidienne de 1.005.577 barils, contre 1.029.936 prévus.

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