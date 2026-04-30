Angola: Le pays déclare son soutien à l'accélération de la transformation numérique inclusive

Luanda — La représentante permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies, Ana Maria de Oliveira, a déclaré mardi, à Genève (Suisse), son soutien aux efforts mondiaux, conformément à la stratégie nationale, pour accélérer la transformation numérique inclusive et stimuler l'économie.

S'exprimant lors de la réunion plénière inaugurale du Conseil de l'Union internationale des télécommunications 2026 (C-26), qui se déroule du 28 avril au 8 mai, au siège de l'Organisation à Genève, elle a souligné que la stratégie vise à renforcer la connectivité, à promouvoir l'inclusion numérique et à stimuler la diversification économique, grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC).

La diplomate a réitéré son engagement en faveur de la modernisation technologique en déclarant que le pays continue de mettre en œuvre des réformes structurelles dans le secteur des TIC, en mettant l'accent sur l'expansion de la connectivité à large bande, la modernisation des infrastructures numériques et le renforcement des systèmes nationaux de télécommunications.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ces efforts sont conformes au Programme mondial de connectivité de l'UIT et aux priorités de ce Conseil, notamment la réduction de la fracture numérique, la promotion d'une connectivité significative et le renforcement des infrastructures numériques résilientes", a-t-elle déclaré.

La responsable a également reconnu l'importance du Conseil de l'UIT en tant que cadre préparatoire fondamental pour la Conférence de plénipotentiaires de 2026, qui définira l'orientation stratégique de l'Organisation pour le prochain cycle. Dans ce contexte, elle a exprimé la volonté de l'Angola de participer de manière constructive aux débats qui renforcent l'efficacité, l'inclusion et la réactivité de l'organisation.