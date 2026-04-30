Angola: Lúcio Amaral nommé ministre de la Défense

Luanda — Le Président João Lourenço a nommé mercredi Lúcio Gonçalves Amaral au poste de Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, en remplacement de João Ernesto dos Santos, dit Liberdade.
Avant cette nomination, le chef de l'État a démis Lúcio Gonçalves Amaral de son poste de gouverneur de la province de Cuando, poste qu'il occupait depuis le 20 novembre 2024. João Ernesto dos Santos a été nommé mardi ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, poste précédemment occupé par Francisco Pereira Furtado.