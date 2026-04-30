Angola: Le Président de la République confiant dans les compétences du nouveau chef de la Maison Militaire

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné mercredi les compétences et l'autorité du Général João Ernesto dos Santos, dans ses fonctions de Ministre d'État et de Chef de la Maison Militaire de la Présidence de la République.

S'exprimant lors de la cérémonie d'investiture du ministre nommé mardi, le Chef de l'État a insisté sur l'expérience du nouveau responsable et le respect qu'il a acquis au sein des Forces armées angolaises et de la société. João Lourenço a expliqué que la destitution du Général de son poste de Ministre de la Défense nationale visait à le rapprocher du Président de la République, afin qu'il puisse exercer une mission de haute responsabilité au sein de l'appareil d'État.

« Nous avons décidé de vous confier ces hautes fonctions d'État », a-t-il déclaré, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. João Ernesto dos Santos Liberdade, ancien ministre de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, a été nommé mardi par décret présidentiel, en remplacement du général Francisco Pereira Furtado, démis de ses fonctions pour commodité du service.

Profil

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Originaire de la province de Moxico, João Ernesto dos Santos, dit Liberdade, est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'École de formation politique. Sur le plan de la formation militaire, il a suivi le stage de commandement tactique interarmes en ex-Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), ainsi que le stage d'officier supérieur dans la province de Huambo. Tout au long de sa carrière, il a occupé plusieurs postes importants dans l'administration publique, notamment celui de commissaire provincial de Lunda Norte (1978-1982), de Huambo (1982-1986) et de Malanje (1986-1991).

Il a ensuite été gouverneur de la province de Moxico, de 1991 à 2017. Depuis 2022, il occupe le poste de ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie. Sa carrière a été saluée par de nombreuses distinctions, dont le Certificat de reconnaissance pour une gouvernance exemplaire (2009), le Diplôme de mérite de 2e classe Commandant Hoji-ya-Henda (2006) et la Médaille du 1er août (1990).