Angola: Kangamba mise sur la Coupe du pays pour accéder aux compétitions africaines

29 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC

Luanda — Le président du Kabuscorp de Palanca, Bento Kangamba, a affirmé mercredi à Luanda que son équipe entend se battre pour remporter la Coupe d'Angola de football et se qualifier pour la Coupe de la Confédération africaine.

Réagissant devant la presse après la qualification pour les demi-finales, obtenue grâce à une victoire (1-0) face au Nedji Academia FC en quarts de finale, le dirigeant a indiqué que la formation de Palanca mettra à profit toute son expérience pour vaincre son prochain adversaire et atteindre la finale. De son côté, l'entraîneur du Nedji Academia FC, Abel da Conceição, s'est dit satisfait de la prestation de son équipe, malgré son élimination de la compétition.

Il a souligné que ses joueurs ont su rivaliser d'égal à égal avec un adversaire très expérimenté, ajoutant que la Coupe d'Angola ne figure pas parmi les objectifs prioritaires du club. À la suite de ce résultat, le Kabuscorp de Palanca affrontera le Desportivo de Huíla en demi-finales.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.