Angola: Kangamba mise sur la Coupe du pays pour accéder aux compétitions africaines

Luanda — Le président du Kabuscorp de Palanca, Bento Kangamba, a affirmé mercredi à Luanda que son équipe entend se battre pour remporter la Coupe d'Angola de football et se qualifier pour la Coupe de la Confédération africaine.

Réagissant devant la presse après la qualification pour les demi-finales, obtenue grâce à une victoire (1-0) face au Nedji Academia FC en quarts de finale, le dirigeant a indiqué que la formation de Palanca mettra à profit toute son expérience pour vaincre son prochain adversaire et atteindre la finale. De son côté, l'entraîneur du Nedji Academia FC, Abel da Conceição, s'est dit satisfait de la prestation de son équipe, malgré son élimination de la compétition.

Il a souligné que ses joueurs ont su rivaliser d'égal à égal avec un adversaire très expérimenté, ajoutant que la Coupe d'Angola ne figure pas parmi les objectifs prioritaires du club. À la suite de ce résultat, le Kabuscorp de Palanca affrontera le Desportivo de Huíla en demi-finales.