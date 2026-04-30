Angola: Flávio Amado souligne la difficulté du duel face à l'Interclube

Luanda — L'entraîneur du Petro de Luanda, Flávio Amado, a reconnu mercredi que le match face à l'Interclube, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Angola de football, s'est révélé particulièrement exigeant, s'agissant d'une rencontre à élimination directe.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la partie disputée au stade du 22 de Junho, remportée par son équipe sur le score de 3-1, le technicien a mis en avant l'équilibre qui a caractérisé les confrontations entre les deux formations tout au long de la saison en cours. Malgré deux victoires et un match nul enregistrés face à cet adversaire, il a souligné que les rencontres ont toujours été disputées et d'un haut degré de difficulté. « Nous avons joué trois matches cette saison, nous en avons gagné deux et fait un nul, mais ce furent toujours des rencontres compliquées face à un adversaire qui sait jouer », a-t-il déclaré.

Le technicien des « Tricolores » a également estimé qu'à ce stade de la compétition, il n'existe pas d'adversaires faciles. Selon lui, toute équipe qui se présentera devra être respectée, tout en assurant que son groupe poursuivra le travail afin d'atteindre la finale.

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De son côté, l'entraîneur de l'Interclube, Roque Sapiri, a reconnu le mérite du Petro et félicité son adversaire pour sa qualification. « Je m'attendais déjà à un grand spectacle, pratiquement une finale avant l'heure. Malheureusement, le Petro poursuit son chemin et mérite des félicitations pour sa prestation », a-t-il affirmé.

Le technicien a également considéré que son équipe doit renforcer son ambition et continuer à travailler afin d'améliorer ses performances, rejetant toute idée d'échec pour la saison en cours. « Nous sommes dans la première année d'un projet à horizon 2028. Il est nécessaire de continuer à travailler, de croire davantage et d'assumer nos responsabilités pour atteindre les objectifs fixés », a-t-il conclu.