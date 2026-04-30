Angola: Le système « Dual GPL » promet de réduire les coûts de carburant de plus de 30 %

Luanda — L'introduction de systèmes de conversion des véhicules au Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), une technologie présentée mercredi, à Luanda, par la société mère polonaise "LTG Gas Company", peut réduire les coûts opérationnels de transport en Angola de plus de 30%.

Le système, appelé "Dual LPG", permet aux véhicules initialement fabriqués pour consommer de l'essence ou du diesel de fonctionner également au gaz, une alternative qui, selon l'entreprise promotrice en Angola "CHEMETECH-ANGOLA", "présente de nombreux avantages économiques et environnementaux".

Selon le président du groupe « ELPIGGAZ », Grzegorz Jarznski, qui a présenté l'initiative, la technologie est adaptable à une large gamme de véhicules, depuis les voitures particulières jusqu'aux poids lourds, en passant par les bus, les fourgonnettes et même les machines agricoles et les moteurs stationnaires.

Fonctionnement et installation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le processus consiste à installer un kit de conversion comprenant un réservoir haute pression (disponible en différents formats pour optimiser l'espace du véhicule), un réducteur, des injecteurs et un contrôleur électronique.

Dans le cas des moteurs à essence, le système interrompt le flux de carburant liquide pour injecter du GPL, en utilisant les signaux du moteur lui-même, pour garantir que les performances du véhicule restent identiques à celles d'origine.

Le conducteur a la liberté de basculer entre les deux carburants à l'aide d'un interrupteur installé dans le véhicule.

Sécurité et économies

Concernant la sécurité, « CHEMETECH-ANGOLA » garantit que les réservoirs GPL sont plus résistants que les réservoirs essence ou diesel classiques, car ils sont étanches et renforcés pour résister aux hautes pressions.

Sur le plan économique, le grand avantage est la disparité des prix, « le coût du GPL à la pompe est, en règle générale, inférieur à 50% du coût du diesel ou de l'essence sur plusieurs marchés », a souligné le chef d'entreprise lors de la démonstration de l'efficacité du système.

Il a expliqué qu'avec la mise en oeuvre de cette solution, le marché angolais pourra bénéficier d'un allègement budgétaire tant pour les familles que pour les entreprises de logistique et de transports publics, contribuant simultanément à la réduction des émissions de gaz polluants.

À cet effet, dit Grzegorz Jarznski, CHAMETECH-ANGOLA prépare déjà le montage d'infrastructures techniques, développant des actions pour établir des partenariats avec des entreprises sur le marché angolais, pour ensuite commencer avec des formations spécialisées.