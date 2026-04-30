Afrique: L'Angola accueillera le Sommet des Fonds souverains africains en juillet

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueillera du 5 au 7 juillet prochain la 5ᵉ Assemblée annuelle du Forum des investisseurs souverains africains (ASIF), un événement visant à promouvoir un agenda continental axé sur le développement stratégique autofinancé.

Sous le thème « Allocation stratégique dans un monde contraint : mobiliser les ressources de l'Afrique pour sa transformation structurelle », cette réunion, organisée en partenariat avec le Fonds souverain angolais (FSDEA), rassemblera les représentants des 17 fonds souverains membres de l'ASIF.

Selon un communiqué du FSDEA, le choix de l'Angola comme pays hôte témoigne de son rôle croissant en tant que pilier continental pour l'investissement à long terme et de la diplomatie économique.

Le document précise que l'Angola a progressé dans sa transition vers une gestion institutionnelle des capitaux, positionnant ainsi le Fonds souverain angolais comme un investisseur souverain diversifié dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'immobilier et des marchés financiers.

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La note souligne que l'Assemblée se tiendra dans un contexte mondial contraignant, marqué par une dynamique d'investissement en constante évolution.

Cette réunion témoigne d'un consensus croissant sur le fait que la transformation de l'Afrique dépendra de plus en plus de la mobilisation stratégique et de la mise en œuvre coordonnée de son propre capital institutionnel.

Le président de l'ASIF, Obaid Amrane, cité dans le document, reconnaît que la réunion se déroulera dans un contexte mondial restrictif, caractérisé par des mutations structurelles accélérées et un paysage d'investissement en perpétuelle évolution.

Face à cette réalité, il souligne que l'agenda de l'organisation est axé sur la structuration, l'utilisation et le développement efficaces des capitaux souverains africains.

De son côté, le président du conseil d'administration du Fonds souverain angolais, Armando Manuel, estime que la tenue du forum dans le pays témoigne de la conviction que l'Angola - et l'Afrique dans son ensemble - doivent se doter d'institutions financières capables de mener à bien leur propre transformation.

Lancé en 2022 à Rabat, au Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'ASIF réunit les principaux investisseurs souverains du continent, tous engagés à promouvoir une Afrique résiliente, inclusive, durable et autonome.

Depuis sa création, l'événement est devenu un forum intégrant 17 institutions membres, représentant des milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Par le biais de la plateforme d'investissement de l'ASIF (ASIF IP), le Forum vise à mobiliser jusqu'à 50 milliards de dollars de financements mixtes d'ici à 2030.