Afrique: Le crédit au secteur non financier augmente de 16,4% en mars

Luanda — Le crédit brut au secteur non financier en Angola a atteint 9.000 milliards de kwanzas en mars de cette année, enregistrant une augmentation d'environ 1.300 milliards de kwanzas (16,4%), par rapport à la même période de l'année dernière.

Sur la valeur totale, 84,9% représentent la dette du secteur privé (entreprises privées et particuliers) et 15,1% la dette du secteur public (administration publique et entreprises publiques).

Au cours de la période en question, le stock de crédit à l'économie, en monnaie nationale, a atteint 7,2 billions de kwanzas, soit une augmentation de mille milliards de kwanzas (17%) par rapport à la même période de 2025.

Selon la Banque nationale d'Angola, la dette du secteur public non financier s'élève à 1,4 milliard de kwanzas, dont 67,2% sont liés à l'administration publique et 32,8% aux entreprises publiques, reflétant une expansion de 454,9 milliards de kwanzas en termes annuels.

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A son tour, la dette du secteur privé (entreprises privées et particuliers) a enregistré une augmentation de 812,6 milliards de kwanzas (11,9%), passant de 6,8 mille milliards à 7,6 mille milliards de kwanzas en mars 2026.

La dette des entreprises privées non financières correspondait à 5,9 mille milliards de kwanzas, soit une augmentation de 566,1 milliards de kwanzas (10,6%) et la dette des particuliers correspondait à 1,7 mille milliards de kwanzas, soit une augmentation de 246,4 milliards de kwanzas par rapport à la même période en 2025.

En mars, selon la Banque centrale, les crédits bruts destinés au secteur réel de l'économie ont totalisé 2,0 milliards de kwanzas, soit une augmentation de 375,5 milliards de Kz (22,6%) par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

Cette augmentation est due avant tout à l'augmentation des ressources mises à la disposition du sous-secteur des industries extractives, qui ont enregistré une augmentation en valeur de 317,7 milliards de Kz (55,9%).

Le crédit total accordé en vertu de l'Avis no. ° 10/2024 de la BNA pour la promotion du secteur immobilier a atteint 1,4 milliard de kwanzas, représentant 69,4% du total des crédits accordés à ce secteur et 15% du portefeuille brut de crédits du système bancaire.

Par rapport à la même période de l'année dernière, il y a eu une augmentation de 192,0 milliards de kwanzas (15,7%), l'accent étant mis sur le financement de projets dans le sous-secteur de l'industrie manufacturière, qui a enregistré une augmentation de 137 milliards de kwanzas (21,2%).

En termes de sous-secteurs d'activité économique, l'industrie manufacturière a bénéficié de 828,2 milliards de kz, correspondant à 40,6% du stock de crédit, dont 782,9 milliards de kwanzas (94,5%) ont été accordés au titre de l'Avis n° 10/24.

Le sous-secteur des industries extractives a reçu 885,2 milliards de Kz, soit 43,4% du stock de crédit, dont 320,5 milliards de Kwanzas (36,2%) ont été alloués dans le cadre des Avis sur l'octroi de crédit au secteur réel.

Le sous-secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, de la foresterie et de la pêche a bénéficié de 326,5 milliards de kwanza, soit 16,0% du stock de crédit, dont 312,8 milliards accordés au titre des Avis de la BNA relatifs à la promotion du crédit au secteur réel.