Afrique: L'Angola renforce son positionnement stratégique à la conférence 'IATA Focus Africa'

Luanda — L'Angola participe à la conférence "Focus Africa" de l'Association du Transport Aérien International (IATA), les 29 et 30 de ce mois, dans la ville d'Addis-Abeba (Éthiopie), pour discuter des défis et de l'avenir de l'aviation civile et de la connectivité continentale.

L'événement, qui se déroule sous le thème « Améliorer la sécurité aérienne, la connectivité et l'efficacité opérationnelle en Afrique », constitue la principale plate-forme de dialogue entre les décideurs gouvernementaux, les régulateurs et les opérateurs du secteur pour définir la feuille de route pour un transport aérien continental plus durable.

Selon une note du ministère des Transports parvenue à l'Angop, la délégation angolaise est conduite par le secrétaire d'État chargé de l'Aviation Civile, Maritime et Portuaire, Adilson Catala, et comprend des représentants de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), de LA TAAG et de la Société de Gestion Aéroportuaire (SGA).

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Au cours de l'événement, des experts angolais participent à des débats sur la manière de surmonter les barrières structurelles qui limitent la croissance du trafic aérien dans la région, en se concentrant sur trois axes fondamentaux : « Durabilité et innovation : encourager l'utilisation de Carburants d'aviation durables (SAF) et transformation numérique dans le commerce de détail en entreprise.

De même, « Sécurité et efficacité : renforcer les normes opérationnelles et réduire les taxes aéroportuaires pour accroître la compétitivité », ainsi que « Investissement : Identification des flux de financement pour la modernisation des infrastructures et l'expansion de la flotte » font également partie des thèmes à l'ordre du jour.

Pour le ministère des Transports, la présence de l'Angola à Addis-Abeba est stratégique pour aligner les politiques nationales sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine, réaffirmant le rôle du pays en tant qu'acteur essentiel pour libérer le potentiel de l'aviation sur le continent.

La participation de l'ANAC est considérée comme cruciale pour la convergence de l'Angola avec les meilleures pratiques réglementaires internationales, visant à faire du pays un « hub » régional de référence, à travers la coopération avec des organismes tels que l'IATA, l'AFRAA, l'OACI et la CAFAC.

D'autre part, pour la TAAG et la SGA, la rencontre permettra de relever les défis opérationnels et de garantir que l'expansion des infrastructures aéroportuaires nationales se déroule en harmonie avec les tendances mondiales de décarbonation.

La conférence devrait aboutir à la définition de mesures concrètes pour accroître la compétitivité du secteur.

"Pour l'Angola, les résultats attendus se concentrent sur le renforcement des capacités techniques institutionnelles et la consolidation des partenariats pour une croissance sûre dans le secteur aéronautique national", peut-on lire dans le document.