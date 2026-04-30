Angola: Le Conseil des ministres approuve le règlement national sur les récompenses

Luanda — Le Conseil des ministres a évalué et approuvé mercredi, à Luanda, le Règlement du Prix National du Sport, un document qui définit l'organisation, les compétences, les critères et les procédures pour son exécution.

Ce fait est l'une des principales questions qui ont dominé l'ordre du jour de la 4ᵉ session ordinaire de cet organe, où ont également été approuvés, entre autres, le décret présidentiel pour l'octroi de la concession et la signature du contrat de partage de production pour la zone de concession du bloc pétrolier « KON 4 ».

L'institutionnalisation du Prix National du Sport vise à répondre au besoin de reconnaissance du mérite sportif, d'appréciation des résultats, de performance et de contribution au sport national, en plus de promouvoir une culture d'excellence, d'éthique et de « fair-play ».

Récemment, lors de l'habituelle réunion trimestrielle avec la presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a également annoncé d'autres paquets législatifs qui seraient examinés par l'Exécutif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s'agit du projet qui approuve le cadre juridique des infrastructures, ainsi que les règles d'exploitation, d'inspection et de responsabilité technique des gymnases et installations similaires.

Cependant, le responsable a indiqué que le décret présidentiel approuvant les contrats de programmes sportifs était également en discussion.

Rui Falcão a affirmé qu'il était prévu de conclure rapidement le paquet législatif de l'Organisation mondiale antidopage (AMA) et a ajouté que, d'ici à quelques jours, le président de l'ANADA, une entité indépendante qui s'occupera de toutes les questions du pays, sera nommé.

Parallèlement à ces actes, le ministre a garanti que son secrétariat continuerait à travailler à l'institutionnalisation du Conseil Disciplinaire Antidopage, en plus de réglementer la Loi du Sport et les associations sportives.