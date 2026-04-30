Afrique: Les membres de la CAAF débattent de la vie interne de l'organisation

Luanda — La vie interne de la Confédération Africaine de Football pour Amputés (CAAF) a marqué la première des deux journées de la réunion exécutive de l'organisation, qui se déroule dans la salle de conférences du Comité Paralympique Angolais (CPA), au Complexe Cidadela, à Luanda.

Quatre ans après l'élection de l'Angolais Leonel da Rocha Pinto, en 2022, à ce poste, l'analyse des performances repose fondamentalement sur l'organisation interne et la tenue des compétitions.

Dans ce dernier chapitre, les points forts incluent la dispute des premiers Para-jeux africains, en septembre 2023, dans la ville d'Accra (Ghana), ainsi que l'organisation de la Coupe d'Afrique, en 2024, en Égypte, qualificative pour la Coupe du monde de cette année au Mexique.

Jeudi (30), dernier jour de travail, l'ordre du jour prévoit, le matin, des rencontres via Zoom avec les futurs sponsors et, l'après-midi, avec les membres de la CAAF.

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Concernant les sponsors potentiels, l'Angop a constaté qu'il existe déjà des contacts avec la fondation de l'ancien footballeur ivoirien Didier Drogba, la "Fondation Didier Drogba", une institution axée, entre autres piliers, sur l'inclusion sociale et la promotion du sport pour les personnes handicapées.

Plus tard, dans l'après-midi, les dirigeants aborderont des sujets tels que l'organisation d'événements, la possibilité d'inclure le football pour amputés dans l'éventail des sports paralympiques, ainsi que la recandidature ou non de Leonel Pinto pour un autre mandat (2026-2030).

La réunion s'est déroulée en personne en présence d'Usman Mustafa (Cameroun), premier vice-président ; Suleiman Idaho (Nigéria), deuxième vice-président ; Peter Oloo (Kenya), secrétaire général ; Khaled Attia (Egypte), trésorier ; et Lawrence Kitimbo (Ouganda), représentant des athlètes.

L'équipe est complétée par Celeste Maria Tchiama (Angola), première vice-présidente de la Fédération Internationale de Football pour Amputés (WAFF), et le secrétaire général du CPA, António da Luz.