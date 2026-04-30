Angola: La désignation des membres confère une légitimité au conseil de la communication sociale

Luanda — La légitimité et l'indépendance du Conseil de l'Autorité de régulation des communications sociales du Cap-Vert reposent sur le mode de nomination de ses membres et sur le lien institutionnel étroit qui le lie au Parlement, a déclaré mardi à Luanda la présidente du Conseil, Arminda Barros.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, elle a précisé que l'Autorité de régulation des communications sociales du Cap-Vert est un organe constitutionnel qui émane directement du Parlement.

C'est pourquoi, a-t-elle expliqué, les membres de son Conseil sont élus à la majorité qualifiée des deux tiers des députés, une condition qui renforce considérablement la légitimité de l'institution.

Elle a ajouté que, bien que considéré comme un organe extérieur au Parlement, le Conseil entretient avec lui des relations institutionnelles étroites.

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La responsable a précisé que l'organisme rend compte régulièrement au Parlement sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle, et que son budget est intégré à celui de l'Assemblée nationale du Cap-Vert.

Sur le plan fonctionnel, elle a assuré que l'institution agit au nom de l'État, en toute indépendance du gouvernement et des autres pouvoirs publics, et fonde ses actions sur les critères de rigueur, de transparence et d'impartialité.

Concernant les relations avec les autres parlements, elle a admis ne pas bien connaître le modèle angolais.

Par ailleurs, elle a fait valoir que, dans le contexte capverdien, le système adopté renforce l'indépendance de l'autorité de régulation.

L'Assemblée nationale capverdienne est composée de 72 députés, élus au suffrage universel.

« Nous cherchons à agir conformément à cette légitimité, qui découle de notre modèle de nomination, du fonctionnement de l'institution et du régime de responsabilité devant le Parlement, c'est-à-dire directement devant les représentants élus par le peuple », a-t-elle souligné.

Selon lui, les conditions établies par les statuts garantissent l'indépendance, la crédibilité et la responsabilité du conseil dans l'exercice de ses fonctions.