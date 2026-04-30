Angola: Une jeune entrepreneuse lance le livre 'Linguagem da Dor'

Luanda — La jeune entrepreneuse angolaise Laurinda Macedo présente, le 5 mai, à Luanda, sa première oeuvre littéraire intitulée "Linguagem da Dor", un portrait de la mémoire maternelle et un témoignage de l'expérience de plusieurs femmes.

Dans une interview accordée à l'Angop, l'auteure a décrit l'oeuvre comme un témoignage intime qui transcende le niveau personnel et le portrait collectif des expériences de plusieurs femmes angolaises.

Le livre, a-t-elle dit, aborde à travers un langage sensible des thèmes tels que la perte, la reconstruction émotionnelle et la force intérieure, proposant une lecture qui transforme la douleur en un instrument de croissance et de but.

Elle a expliqué que le livre apparaît comme un espace d'expression pour des expériences souvent passées sous silence, tout en encourageant d'autres femmes à trouver un chemin d'affirmation dans l'adversité.

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« Linguagem da Dor » se présente comme une contribution au renforcement de la littérature féminine dans le pays, mettant en lumière des questions sociales et émotionnelles pertinentes dans le contexte contemporain », a-t-elle souligné.

D'autre part, Laurinda Macedo a parlé du rôle de la femme dans le développement économique et social de l'Angola, défendant une plus grande valorisation de la femme dans différents secteurs.

"Le lancement de l'oeuvre promet de s'affirmer comme un moment culturel important, réunissant littérature, mémoire et intervention sociale, dans un hommage qui allie expérience personnelle et conscience collective", a-t-elle ajouté.