Angola: Ngonguita Diogo présente 'Baú dos Pecados'

Malanje — L'écrivaine et poétesse angolaise, Ngonguita Diogo, a présenté mardi, à Malanje, son nouveau livre intitulé « Baú dos Pecados », qui explore les nuances de la complexité de la personnalité humaine, soulignant une révision nécessaire des valeurs et comportements contemporains.

Avec 174 pages, cette anthologie rassemble 19 contes qui invitent à une réflexion profonde, adressée à un public attentif et intellectuel.

Dans ses contes, l'auteure conduit le lecteur à travers des récits denses, marqués par des labyrinthes émotionnels et moraux, où la vérité se révèle sous une forme crue, protégée par un style sophistiqué et engageant.

Lors de la vente et de la signature d'autographes, l'auteure a déclaré qu'elle croyait que « Baú dos Pecados » pouvait être un catalyseur de changement, en confrontant le lecteur à ses propres choix et à l'essence de la condition humaine.

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Pour Ngonguita Diogo, l'oeuvre est une invitation à la transformation personnelle, en portant des valeurs qui touchent le corps et surtout l'esprit, dans un contexte social qu'elle juge urgent de rectifier.

Selon l'auteure, les conte n'ont pas été écrits immédiatement, mais ils ont été écrits progressivement, invitant donc les lecteurs à se plonger dans la lecture sans la rigueur de la critique, mais comme un exercice de connaissance de soi face à ses défauts.

Pour l'événement, 50 exemplaires ont été mis à disposition, vendus à 50 000 kwanzas chacun.

Avec une trajectoire littéraire active depuis 2010, Etelvina da Conceição Alfredo Diogo, connue dans le milieu littéraire sous le nom de Ngonguita Diogo, est l'auteure de plusieurs oeuvres, parmi lesquelles ; « No Mbinda o Ouro é Sangue », «A Minha Baratinha », « Weza ,a Princesa », « Sinay », « Acudam Maria do Rangel », "Da Alma ao Corpo" et "Um Natal de Mil Cores".

L'écrivaine, qui voyage entre la poésie et la prose, est membre de l'Union des écrivains angolais et intègre diverses institutions littéraires et culturelles nationales et internationales.