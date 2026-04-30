Angola: Le gouverneur de Namibe appelle des groupes carnavalesques à être prêts pour le défilé de 2027

Moçâmedes — Le gouverneur de Namibe, Archer Mangueira, a lancé mardi à Moçâmedes un appel à l'Association provinciale du carnaval de Namibe (APROCAN) afin d'encourager les groupes à constituer leurs propres fonds pour le défilé du carnaval de 2027.

Cet appel a été lancé par le gouverneur lors de la IXe session ordinaire du Conseil provincial de consultation et de concertation avec la communauté (CAC), qui s'est tenue dans l'amphithéâtre de l'Université de Namibe.

Archer Mangueira a déclaré que les groupes devraient commencer à constituer leurs fonds dès ce trimestre.

Il les a exhortés à intensifier leurs partenariats avec les entreprises sponsors, entre autres, afin que, le jour du carnaval, ils soient tous parfaitement organisés et prêts, des costumes et chars aux chants et autres éléments.

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« Le gouvernorat réduit les subventions aux groupes carnavalesques. Il devrait se concentrer sur la préparation du défilé, et non sur les frais d'organisation de ces groupes. Par conséquent, APROCAN devrait commencer dès maintenant à sensibiliser les groupes afin qu'ils soient tous prêts pour le défilé », a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que les activités récréatives devraient être autonomes financièrement, que les groupes devraient être financièrement organisés et qu'ils devraient adopter cette mentalité.

Archer Mangueira a également indiqué que ce travail devrait commencer par les responsables des groupes carnavalesques susmentionnés, puis s'étendre aux sponsors potentiels et aux autres parties prenantes.

La session a également porté sur la procédure de délivrance des cartes d'identité et autres documents, Kwenda, l'évaluation du Carnaval de 2026, ainsi que sur le programme de promotion de la lecture et de l'écriture en milieu scolaire, mis en oeuvre par le secteur de l'Éducation.