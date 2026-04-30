Angola: Le pays et le Kenya envisagent de renforcer la coopération dans le secteur de la santé

Luanda — L'Angola et le Kenya ont analysé mercredi, à Nairobi, au Kenya, le renforcement du partenariat stratégique dans le secteur de la Santé, en mettant l'accent sur la formation, l'innovation et les systèmes résilients.

Les thèmes ont été analysés lors d'une rencontre que la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a eue avec son homologue kenyan, Aden Bare Duale, indique un communiqué parvenu mercredi à l'ANGOP.

Selon le document du ministère de la Santé, la réunion a réaffirmé l'engagement politique à approfondir la coopération bilatérale dans le secteur de la santé.

Au cours des conversations, des domaines prioritaires de coopération ont été identifiés, en mettant l'accent sur la formation des ressources humaines, l'organisation et le financement des systèmes de santé, le renforcement des soins primaires, la réglementation du secteur et l'accent mis sur la numérisation et l'innovation technologique.

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La note souligne que l'un des points centraux de la réunion a été le Programme National de Formation du Personnel de Santé, considéré comme structurel, qui prévoit la spécialisation de 38 mille professionnels, avec une approche qui favorise la formation interne et le renforcement des compétences à l'étranger.

A l'occasion, Sílvia Lutucuta a souligné les avancées structurelles enregistrées dans le secteur de la santé en Angola, mettant en avant l'investissement public dans l'expansion et la qualification des infrastructures sanitaires.

Elle a également évoqué l'augmentation significative de l'effectif du secteur avec l'admission de plus de 43 mille nouveaux professionnels, ce qui représente une croissance d'environ 43%.

La ministre a également évoqué les avancées technologiques dans le secteur, notamment la réalisation d'interventions chirurgicales très complexes, telles que la chirurgie robotique, et les investissements en cours pour créer un centre national de traitement du cancer.

Sílvia Lutucuta a également attiré l'attention sur le défi de retenir le personnel qualifié, en défendant des politiques qui garantissent de meilleures conditions de travail et une progression de carrière.

À son tour, le ministre kenyan Aden Bare Duale a salué les progrès réalisés par l'Angola et a rappelé les liens historiques de coopération entre les deux pays.

Le gouvernant a souligné l'importance de transformer les accords déjà signés, en mettant l'accent sur celui de 2023, en résultats concrets ayant un impact direct sur la vie des populations.

Le responsable a également déclaré que le modèle du Kenya en matière d'organisation du système de santé est basé sur la décentralisation, la numérisation, le financement durable et la valorisation des soins de santé primaires, considérés comme fondamentaux pour des systèmes résilients.

En marge de la rencontre, la délégation angolaise a effectué une visite technique à l'Hôpital Universitaire d'Enseignement, de Référence et de Recherche Kenyatta, où elle a échangé des expériences dans les domaines de l'oncologie, de l'imagerie avancée, de la médecine nucléaire et de la formation pratique des spécialistes.

La réunion a culminé avec l'engagement de renforcer les mécanismes de mise en oeuvre du protocole d'accord existant, avec la mobilisation d'équipes techniques pour opérationnaliser des projets conjoints dans les domaines prioritaires identifiés.

Le document souligne que les deux parties ont défendu la nécessité de promouvoir des solutions africaines aux défis africains, en renforçant les échanges techniques, scientifiques et de formation entre les pays du continent.

La réunion a débuté par un moment privé entre les deux ministres, suivi d'une séance élargie avec la participation des équipes techniques et de gestion des deux pays, mettant en avant le caractère stratégique et opérationnel du partenariat.

Du côté kenyan, de hauts responsables du secteur ont participé, notamment des représentants d'institutions telles que le Kenya Medical Research Institute et le Kenya Medical Training College, ainsi que des responsables des domaines de la santé publique, de la recherche, de la planification, de la coopération internationale et de la gestion hospitalière.

La délégation angolaise comprenait des responsables du ministère de la Santé, des experts du secteur et des représentants du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle, coordonné par Job Monteiro, ainsi que des membres de la mission diplomatique angolaise accréditée au Kenya.