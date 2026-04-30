Angola: Le pays et le Portugal renforcent leur coopération en matière de formation des professionnels de santé

Luanda — L'Angola et le Portugal ont renforcé leur coopération bilatérale dans le secteur de la santé mercredi à Nairobi, au Kenya, en mettant l'accent sur la formation des professionnels, la recherche scientifique et la promotion de l'autonomie productive africaine.

Selon un communiqué de presse, les ministres de la Santé de l'Angola et du Portugal, Sílvia Lutucuta et Ana Paula Martins, se sont rencontrées en marge de la réunion de haut niveau du Comité des ministres africains du CDC sur l'architecture sanitaire mondiale, qui se tient du 27 au 29 avril à Nairobi.

Le communiqué du ministère angolais de la Santé précise que Sílvia Lutucuta a souligné le rôle crucial de la coopération internationale dans le renforcement du système national de santé et a plaidé pour une approche plus large et plus intégrée à l'échelle continentale.

La responsable angolaise a insisté sur le fait que les liens historiques et linguistiques entre l'Angola et le Portugal sous-tendent un partenariat de plus en plus solide, avec des résultats concrets, notamment en matière de renforcement des capacités des ressources humaines.

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Elle a expliqué que cette coopération va au-delà de la formation d'Angolais au Portugal, et inclut également des échanges scientifiques avec des spécialistes portugais présents en Angola.

Dans ce contexte, Sílvia Lutucuta a souligné l'impact des partenariats avec des institutions telles que l'Institut d'hygiène et de médecine tropicale et l'Institut national de santé Dr Ricardo Jorge, qui contribuent au renforcement des capacités techniques et scientifiques de l'Angola.

Par ailleurs, la ministre angolaise a défendu la nécessité pour l'Afrique d'investir dans la production locale de médicaments, de vaccins et d'équipements médicaux, afin de garantir une plus grande autonomie face aux crises mondiales.

Elle a également insisté sur le fait que la coopération avec les partenaires internationaux, notamment européens et américains, sera essentielle pour accélérer ce processus.

De son côté, la ministre portugaise de la Santé, Ana Paula Martins, a salué les progrès de la coopération avec l'Angola, soulignant les avantages mutuels des échanges de professionnels et du partage des connaissances, facteurs qui contribuent au renforcement des systèmes de santé des deux pays.

Elle a déclaré que la rencontre avait permis de consolider une vision commune de la santé comme un défi mondial exigeant des réponses concertées, des investissements durables et des partenariats stratégiques.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération en vue d'obtenir des résultats concrets et durables.