Angola: Un responsable salue le dévouement des spécialistes en santé mentale

Luanda — Le secrétaire d'État à la Sécurité technique, Cristino Ndeitunga, a mis en lumière ce mercredi à Luanda le rôle des professionnels oeuvrant dans la prise en charge des troubles psychologiques, insistant sur la nécessité d'une grande sensibilité, d'empathie et d'un engagement sans faille envers le bien-être des patients.

Lors de l'ouverture de la conférence sur le thème « Neurodiversité - Troubles du spectre de l'autisme », organisée par le ministère de l'Intérieur dans le cadre des commémorations de la Journée mondiale des troubles du spectre de l'autisme (TSA), le secrétaire d'État a qualifié le travail des spécialistes de ce domaine de mission exigeante et porteuse de grandes responsabilités.

Lors de cet événement, placé sous le thème « La santé par l'engagement, la vie par la qualité », Cristino Ndeitunga a également souligné le rôle crucial de ces spécialistes dans l'accompagnement des personnes autistes et de leurs familles, en les aidant à surmonter les difficultés liées à la communication, à l'intégration sociale et au comportement, et en contribuant à la promotion d'une société plus inclusive.

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Il a mis en garde contre l'augmentation des cas d'autisme, qualifiant la situation de problème de santé publique nécessitant une attention et des investissements accrus, notamment en matière de formation et de reconnaissance des professionnels du domaine psychologique.

Il a défendu la nécessité de renforcer la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes autistes.

De son côté, la directrice par intérim du Bureau de Santé du ministère de l'Intérieur, Celeste dos Santos, a souligné l'importance de renforcer les campagnes de sensibilisation et de créer des réseaux de soutien pour les familles, afin de parvenir à une approche plus humaine et inclusive.

Elle a précisé que la rencontre avait également permis de réaffirmer l'engagement des institutions à valoriser les professionnels de santé et à promouvoir des politiques publiques garantissant une plus grande inclusion et le respect de la diversité.

Des techniciens du secteur, des spécialistes et des invités ont assisté à l'événement.