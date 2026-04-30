Angola: Une Angolaise honorée pour son dévouement à l'enseignement du portugais en France

29 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/ASS/SB

Luanda — L'ambassade d'Angola en France a honoré, mardi, la jeune Angolaise Sintia Muanza pour avoir représenté son pays avec un grand sens des responsabilités et un dévouement exemplaire dans le cadre de son poste d'assistante de langue portugaise à Paris.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en France, auquel ANGOP a eu accès, Sintia Muanza s'est distinguée au sein du programme d'assistants de langue, une initiative vieille de plus de 120 ans visant à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle dans le système éducatif français.

Le communiqué précise que cet hommage lui a été rendu lors de sa cérémonie de départ, afin de saluer son mérite après avoir remporté le concours qui lui a permis d'enseigner en France.

D'après le document, Sintia Muanza a conclu avec brio son séjour de sept mois comme assistante de langue portugaise à Paris, dans le cadre du programme d'échange international de France Éducation International.

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« La participation de Sintia Muanza à ce programme renforce les liens culturels et linguistiques entre l'Angola et la France, démontrant la capacité de la jeunesse angolaise à s'affirmer sur la scène internationale et à contribuer à la promotion du portugais dans le monde », peut-on lire dans le communiqué.

Présidente de la cérémonie, l'ambassadrice d'Angola en France, Guilhermina Prata, a salué le parcours de la lauréate et a déclaré que cette jeune femme, par son parcours et ses performances exceptionnels, était une source de fierté pour tous et promettait un avenir brillant.

Sintia Muanza a exprimé sa gratitude et son engagement à continuer de faire honneur à l'Angola, soulignant la richesse de cette expérience.

« Je suis touchée par ces mots et je compte bien être à la hauteur. L'année prochaine, il y aura un autre concours et j'espère que d'autres Angolais seront sélectionnés », a-t-elle déclaré.

Originaire de la municipalité de Cazenga, dans la province de Luanda, Sintia Muanza est titulaire d'une licence en sciences de l'éducation et poursuit actuellement un master à l'Université Agostinho Neto.

Lire l'article original sur ANGOP.

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