Angola: Fermeture temporaire du Miradouro da Lua pour travaux de confinement du ravin

Luanda — Des travaux d'amélioration, de confinement et de stabilisation du ravin ont entraîné la fermeture du Miradouro da Lua pour une durée de six mois, a annoncé mardi, à Luanda, le ministère du Tourisme.

Dans un communiqué de presse, l'institution souligne que cette intervention vise à préserver l'intégrité de cet important patrimoine naturel, à atténuer les effets de l'érosion et à renforcer les conditions de sécurité et de conservation du site.

Selon le document, la durée estimée des travaux est de six mois.

« Nous regrettons tout inconvénient occasionné et remercions chacun de sa compréhension et de sa coopération », indique le communiqué.

Le Miradouro da Lua est un site touristique incontournable pour les voyageurs se rendant de Luanda à Barra do Cuanza.