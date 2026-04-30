Angola: Wiliete bat Desportivo de Lunda-Sul et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Angola

Benguela — Le Wiliete de Benguela s'est imposé mercredi face au Desportivo da Lunda-Sul sur la plus petite des marges (1-0), en quart de finale de la Coupe d'Angola, lors d'une rencontre disputée au Stade national d'Ombaka.

Dans un match où les locaux ont évolué dans un système modulable en 4-4-2, contre un dispositif en 4-5-1 pour les visiteurs, le Wiliete s'est montré plus entreprenant dès les premières minutes, sans toutefois faire preuve d'efficacité.

Les hôtes ont lancé la première alerte dès la 7ᵉ minute, lorsque Ning, en position idéale, n'est pas parvenu à cadrer face au gardien Angola, portier des visiteurs.

À la 11ᵉ minute, Joca, attaquant du Desportivo, a répondu par une tête dangereuse, obligeant le gardien Beny à une parade difficile.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tournant du match est intervenu à la 25e minute, lorsque Yano, à la réception d'une passe de Muler, a décoché une frappe puissante, ne laissant aucune chance au gardien adverse, inscrivant ainsi l'unique but de la rencontre (1-0).

Le Desportivo da Lunda-Sul a tenté de réagir à la 30e minute par l'entremise de Zonzo, mais ce dernier s'est emmêlé les pinceaux au moment décisif, permettant au gardien Beny de capter facilement le ballon.

À la 39e minute, dans la dernière occasion notable de la première période, Ning, pris entre deux défenseurs, a servi Yano, dont la tentative a manqué de précision. Peu après, l'arbitre Sabino de Carvalho a renvoyé les deux équipes aux vestiaires.

Au retour des vestiaires, l'entraîneur du Wiliete, Paulino Júnior, a procédé à des ajustements, lançant Merdi à la place de Ning. Par la suite, Danilson et Nigo sont également entrés en jeu, respectivement aux dépens de Sidibe et Yano (62e et 68e minutes).

Grâce à ce succès, le Wiliete de Benguela valide son ticket pour les demi-finales de la compétition.