Cote d'Ivoire: Hausse de 11% du résultat net de la Société Ivoirienne de Banque en 2025

A l'issue de l'exercice 2025, le résultat net de la Société Ivoirienne de Banque (SIB) a enregistré une hausse de 11% par rapport à l'exercice 2024, selon les états financiers établis par la direction de cet établissement bancaire.

Il ressort en effet de ces états financier un résultat net de 56 milliards de FCFA contre 50,23 milliards de FCFA en 2024. « Cette évolution confirme la solidité du modèle économique et la capacité de l'Institution à générer une croissance rentable et durable dans un environnement exigeant », ont laissé entendre les responsables de la banque. Quant au total bilan, il s'est élevé à 1 882 milliards de FCFA contre 1 685,24 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 12%.

Durant la période sous revue, la banque a consenti à sa clientèle des crédits de 1 227 milliards de FCFA contre 1 101 milliards de FCFA en 2024 (+11%). Les dépôts de cette clientèle se sont à 1503 milliards de FCFA contre 1 399 milliards de FCFA en 2024 (+7%). Quant au produit net bancaire, il avait progressé de 6%, s'établissant à 108,663 milliards de FCFA contre 102,763 milliards de FCFA en 2024.

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A fin décembre 2025, les frais de gestion de la banque se sont élevés à 41,9 milliards de FCFA contre 40,1 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 4%. Selon la direction de la banque, cette maîtrise opérationnelle a permis une amélioration notable du coefficient d'exploitation, qui se renforce de 46 points de base pour atteindre 38,6% à fin décembre 2025, renforçant ainsi la compétitivité de l'établissement et sa capacité à créer durablement de la valeur.

Concernant le résultat brut d'exploitation, il a connu une hausse de 7%, passant de 62,6 milliards de FCFA en 2024 à 66,7 milliards de FCFA en 2025. Le coût du risque s'est amélioré de 30%, en se situant à 3,6 milliards de FCFA contre 5,2 milliards de FCFA en 2024. Pour sa part, le résultat d'exploitation a enregistré une progression de 7%, à 63,1 milliards de FCFA contre 57,4 milliards de FCFA en 2024.