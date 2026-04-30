Algérie: Célébrations et distinctions dans les wilayas de l'Ouest et Sud Ouest du pays

ORAN — Plusieurs wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest du pays ont vécu, ce jeudi, une ambiance festive particulière à l'occasion de la Journée mondiale du travail, célébrée le 1er mai, marquée par l'organisation de diverses activités et la distinction de travailleurs et d'employés, en reconnaissance de leurs efforts dans différents secteurs.

A Oran, le village méditerranéen a abrité une course de facteurs ayant réuni plus de 150 participants, à l'initiative de la direction de l'unité d'Algérie Poste d'Oran, en présence du directeur local des télécommunications et des cadres du secteur. La course s'est déroulée dans une ambiance compétitive et enthousiaste, avant de se clôturer par la remise de prix aux lauréats.

Dans la wilaya de Mascara, les festivités se sont déroulées en présence des autorités civiles et militaires, où le wali Fouad Aïssi, accompagné de représentants de la société civile, a procédé à la distinction de plusieurs travailleurs et employés méritants, ainsi que de retraités, en reconnaissance de leur parcours professionnel. Un autre événement a été marqué par l'organisation d'une course de facteurs sur la place "Mustapha Bentouhami" au centre-ville.

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Dans son allocution, le wali a salué le rôle important des travailleurs dans la dynamique de développement local et économique, soulignant que cette occasion constitue une motivation pour poursuivre les efforts et préserver la dynamique de développement que connaît la wilaya.

A Tissemsilt, les célébrations ont été marquées par la levée des couleurs nationales sur la place "Bargaâ Laâgab", sous la supervision du wali Bouzaïd Fethi et des autorités locales, avec la distinction de plusieurs travailleurs retraités en reconnaissance de leurs contributions. Une course de facteurs a également été lancée dans une ambiance festive.

A Tiaret, le musée du Moudjahid a accueilli une cérémonie de distinction de travailleurs ayant excellé dans leurs missions, ainsi que d'autres employés admis à la retraite, en présence des autorités locales.

Dans la wilaya de Saïda, le wali Amoumen Mermouri a donné le coup d'envoi de plusieurs activités, notamment la finale d'un tournoi de football organisé par la ligue sport et travail au stade "Frères Braci", ainsi qu'une course de facteurs lancée depuis le siège de la wilaya. Une réception en l'honneur des travailleurs a également été organisée à l'Institut national supérieur de formation paramédicale.

A Relizane, la célébration s'est traduite par diverses activités sous la supervision du wali Kamel Berkane, en présence des autorités locales, des représentants syndicaux et de nombreux travailleurs. Les festivités ont débuté par la levée du drapeau national sur la place "Emir Abdelkader" au quartier Ennassr, suivie de l'hymne national, d'un moment de recueillement à la mémoire des martyrs et du dépôt de gerbes de fleurs. Une course de facteurs et la finale d'un tournoi de football au stade "Tahar Zoughari" ont également été organisées, avec la distinction des participants et de l'équipe de l'Union de Sidi M'hamed Benali pour son accession en deuxième division nationale.

A Sidi Bel-Abbes, le wali Kamel Hadji a présidé la cérémonie de célébration au niveau de la place des Martyrs, avec la levée du drapeau national, le dépôt de gerbes de fleurs et la récitation de la Fatiha à la mémoire des Martyrs, ainsi qu'une allocution rendant hommage à leurs sacrifices et aux valeurs du travail.

A Tlemcen, des travailleurs, des retraités et des cadres syndicaux ont été honorés au Palais de la culture "Abdelkrim Dali", en présence des autorités de wilaya, de la famille révolutionnaire et de représentants syndicaux de différents secteurs. Une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs, suivie de la remise de distinctions. La secrétaire de wilaya de l'Union générale des travailleurs algériens, Souad Baroudi, a salué, dans son intervention, les acquis réalisés en faveur des travailleurs, rappelant leur contribution durant la Révolution de libération nationale.

A Bechar, les activités ont été variées, débutant par un recueillement à la mémoire des martyrs de la Révolution du 1er Novembre au cimetière des martyrs, suivi de la levée du drapeau national en présence des autorités et des représentants de l'UGTA et de la société civile. Une course de facteurs a également été organisée par la direction opérationnelle d'Algérie Poste.

Parmi les temps forts à Bechar figure le lancement du projet de réalisation d'une école primaire de 50 places pédagogiques au profit d'une cité urbaine, illustrant l'attention portée au développement local. Par ailleurs, la maison de la culture "Kadi Mohamed" a accueilli une cérémonie de distinction des travailleurs de différents secteurs.