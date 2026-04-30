Algérie: Diverses activités pour célébrer l'évènement dans le Sud

OUARGLA — Diverses activités culturelles et sportives, des inaugurations de projets et des cérémonies en l'honneur des travailleurs et retraités, de différents secteurs, ont marqué, jeudi, la célébration de la Journée internationale des travailleurs (1er mai) dans les wilayas du sud du pays.

L'évènement a été marqué dans la wilaya d'Ouargla, par l'inauguration par les autorités locales d'une piscine semi-olympique (bassin de 50 mètres) d'une capacité de 500 places, au niveau de la zone des équipements publics.

Une course des postiers a été également organisée à partir de la recette principale de la commune d'Ouargla, avec la participation d'une trentaine de facteurs, en plus du lancement d'une caravane de prévention et de sensibilisation aux risques d'incendie des palmeraies et des récoltes.

Composée des représentants des secteurs concernés, dont la Protection civile, la Conservation des forêts, les services agricoles et l'Algérienne des eaux, cette caravane doit sillonner les différentes régions de la wilaya et sensibiliser, les agriculteurs notamment, sur la protection du patrimoine phoenicicole, à travers le respect des mesures préventives nécessaires.

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La bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Tidjani" a abrité, à cette occasion, des Portes ouvertes sur la numérisation du secteur de l'emploi et sa contribution à l'accompagnement des porteurs de projets et l'encouragement de l'entrepreneuriat.

Initiée par la direction de l'emploi de la wilaya d'Ouargla, cette manifestation a permis d'informer sur les prestations numériques assurées par les caisses, entreprises et dispositifs liés au secteur de l'emploi.

Des activités similaires ont également eu lieu à travers les autres wilayas du Sud.